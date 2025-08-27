ФСБ задержала мэра Владимира Дмитрия Наумова

ФСБ задержала главу администрации города Владимира Дмитрия Наумова. Об этом со ссылкой на источники сообщил портал «Зебра ТВ».

По предварительной информации, градоначальник подозревается в связях с так называемой кладбищенской мафией. Официальные комментарии от силовых структур отсутствуют.

Как отмечает портал, задержание высокопоставленного чиновника произошло в значимый для Владимира период — накануне празднования Дня города 30 августа и выборов в городской Совет народных депутатов 14 сентября.

Наумов был назначен на пост главы администрации Владимира в ноябре 2022 года. Он родился 30 октября 1979 года в поселке Мстера Владимирской области. Окончил Владимирский государственный университет и Российскую академию государственной службы (РАГС) при президенте РФ.

Карьерный путь чиновника начался в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), после чего он работал в администрации Мстерского сельского округа, Вязниковского и Гороховецкого районов.

