Избегайте этих чисел: лучшие и худшие даты для свадьбы в 2026 году

Следующий 2026 год обещает быть периодом стабильности и роста. Каждый день будущего года имеет свою уникальную вибрацию, поэтому правильный выбор даты свадьбы может значительно повлиять на будущее молодоженов, сообщила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» нумеролог Майя Королева.

Эксперт отметила, что 2026 год в сумме дает число 10 (2+0+2+6), которое сводится к 1 (1+0=1).

«Единица символизирует начало, лидерство, индивидуальность и новые возможности. Это благоприятное число для начала совместного пути, особенно для пар, стремящихся к независимости и личностному росту», — заявила нумеролог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Чтобы определить лучшую дату для свадьбы, добавила эксперт, нужно учитывать личные нумерологические характеристики пары. Однако существуют общие благоприятные дни, рассчитанные на основе чисел, позитивно влияющих на брачные отношения.

«Благоприятные числа: 3, 5, 6, 8. "3" символизирует творчество, общение и радость. Идеально подходит для пар, ценящих юмор и легкость в отношениях. "5" означает свободу, приключения и гибкость. Подходит для пар, любящих путешествия и новые впечатления. "6" символизирует гармонию, ответственность и заботу. Идеально для пар, стремящихся к стабильности и взаимопониманию», — подчеркнула Королева.

Число «8» означает успех, процветание и материальное благополучие. Подходит для пар, ориентированных на достижение общих целей.

«Выбирая дату, избегайте чисел 4, 7 и 9, которые могут принести нестабильность, конфликты и разочарования в семейную жизнь. Пример: 6 июня 2026 (6+6+2+0+2+6 = 22, 2+2=4). В данном случае, дата не совсем благоприятна, так как сводится к числу 4. Но для более точного выбора даты необходимо учитывать даты рождения жениха и невесты, а также их личные характеристики», — заключила нумеролог.

