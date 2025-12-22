Можно ли вернуть новогодний подарок и забрать деньги: как это сделать даже без чека

Вернуть ненужный подарок в магазин и получить обратно деньги можно даже в случае потери чека. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил юрист Юрий Капштык.

По его словам, возврату также подлежат подарочные сертификаты, которые не подошли получателю.

«Если это сертификат, то по закону "О защите прав потребителей" в течение 14 дней с момента приобретения его можно обменять, сдать и вернуть деньги. Получатель должен все это реализовать в указанные сроки, потому что существует понятие “акция”, и она фактически приурочена ко времени. Если он не укладывается в сроки, то желательно вернуть сертификат непосредственно распространителю, потому что произошло истечение его срока. Человек купил сертификат, а фактически не воспользовался — получается неосновательное обогащение для торговой организации», — пояснил эксперт.

Специалист напомнил, что условия акции всегда оговариваются, но при этом приобретение сертификата порождает некие обязанности и у покупателя. Сертификатные акции имеют срок годности. Если люди покупают, то они соглашаются с предложенными условиями. Соглашаясь на условия акции по цене, месту проведения и срокам, человек фактически принимает условия публичной оферты, отметил он.

При этом по истечении срока годности сертификата можно обратиться с письменной претензией к продавцу, сообщает Роспотребнадзор. Если продавец отказывает в возврате, можно подать иск в суд.

Юрист подчеркнул, что и возврат ненужного подарка без сохранившегося чека возможен.

«Подарок можно вернуть без чека, потому что существует такое понятие, как фискальный чек. Если товар по штрих-коду идентифицируется, то в кассе торговой организации должна непосредственно высвечиваться информация, когда приобреталась вещь. Потеря чека не является препятствием для того, чтобы вернуть товар», — заключил Капштык.

