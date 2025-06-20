Избивал руками и абажуром: звезду «Великолепного века» приговорили к тюремному заключению за домашнее насилие

Турецкий актер Озан Гювен, наиболее известный по роли Рустем-паши в сериале «Великолепный век», официально признан виновным в деле о домашнем насилии и приговорен к двум годам и трем месяцам тюремного заключения. Подробнее о деле турецкой звезды — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Решение суда и приговор

Дело против Гювена началось после заявления его бывшей возлюбленной Дениз Булутсуз, поданного в июне 2020 года. По ее словам, актер нанес ей телесные повреждения руками и абажуром, удерживал силой и оскорблял. Когда она попыталась уйти из дома, Гювен сорвал у нее телефон и не давал покинуть помещение. Пострадавшая была вынуждена сбежать босиком и обратилась за медицинской помощью.

Суд признал актера виновным в умышленном причинении телесных повреждений, но оправдал по статьям о лишении свободы и оскорблении. В итоге Гювен получил два года и три месяца тюрьмы. Исходное обвинение от прокуратуры предполагало срок до 13 лет и шести месяцев.

Прокурор на одном из этапов слушаний запрашивал для Гювена срок до 11 лет и шести месяцев. При этом обвиняемая по встречному иску Булутсуз была оправдана. Издание Haberler указывает, что дело временно рассматривалось в 58-м уголовном суде Стамбула, и суд запрашивал дополнительные медицинские заключения (включая экспертизу о психологическом состоянии потерпевшей).

Фото: [ соцсети ]

Гювен категорически отрицает вину, заявляя, что травмы нанесла себе сама Булутсуз, чтобы опорочить его репутацию, и подал встречный иск за клевету. Булутсуз, в свою очередь, подтвердила в суде, что имела многочисленные синяки, порезы и зафиксированы доказательства видеонаблюдения, подтверждающие ее версию.

Последствия для карьеры

После инцидента Гювен практически исчез из публичного пространства. Он перестал появляться на телеэкранах, ушел из соцсетей, сменил место жительства и фактически прекратил профессиональную деятельность. Турецкая пресса сообщала, что актер избегает общественности и передвигается исключительно на такси, чтобы не быть замеченным.

Гювен — не единственный

Гювен — не единственный актер для турецкого шоу-бизнеса, столкнувшийся с уголовными обвинениями. За последние годы несколько известных артистов оказались на скамье подсудимых по разным делам — от домашнего насилия до дачи ложных показаний и нападений с оружием.

Ахмет Курал и избиение певицы Сıla

Одним из самых обсуждаемых судебных процессов стало дело Ахмета Курала, актера и шоумена, обвиненного в избиении популярной певицы Сылы Генчоглу. Инцидент произошел в 2018 году, а в 2019-м суд Стамбула признал актера виновным сразу по нескольким статьям — оскорбления, угрозы и нанесение телесных повреждений. Курал получил один год четыре месяца и 20 дней лишения свободы, но наказание было условным из-за отсутствия предыдущих судимостей

Фото: [ соцсети ]

Сыла публично поблагодарила суд и призвала женщин не молчать в ситуациях насилия. Сам Ахмет Курал свою вину отрицал и подал апелляцию

Халит Эргенч и Рыза Кочаоглу: ложные показания в деле Gezi

В 2025 году громкий процесс коснулся и звезд сериала «Великолепный век». Актеры Халит Эргенч (Сулейман) и Рыза Кочаоглу (Давут-паша в «Вавилоне») были обвинены в даче ложных показаний по делу, связанному с протестами в Турции в парке Гези (2013) и арестом их общего менеджера Айше Барым.

Суд признал их виновными: Эргенча приговорили к одному году десяти месяцам и 15 дням тюрьмы, Кочаоглу — к одному году и восьми месяцам, однако оба получили отсрочку исполнения приговора, передает издание Hürriyet.

Уфук Байрактар: нападение с оружием

Актер Уфук Байрактар, известный по драмам и боевикам, тоже попал под уголовное преследование. В 2018 году он был осужден на шесть месяцев за участие в драке с использованием оружия. В 2020 году его приговорили уже к четырем годам и пяти месяцам лишения свободы за нападение с мачете и бутылкой на мужчину и женщину, передает издание Sabah.

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