Измены и абьюз: через что прошла Мари Краймбрери перед тем, как обручиться с Давой

Певица Мария Краймбрери (Марина Жадан) ждет ребенка от экс-бойфренда Ольги Бузовой Давы. Пара долгое время старалась не раскрывать свои отношения, но недавно звезды все-так решили опубликовать фотографии с совместного отдыха в Сочи. До встречи с Давой Краймбрери пришлось пройти через абьюз и измены, также певица попадала в любовные скандалы российского шоу-бизнеса. Подробнее — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Уже была помолвлена

Карьера Краймбрери началась с лирической песни, написанной ей после расставания с бойфрендом. Девушка всегда мечтала стать звездой и самостоятельно шла к успеху, который впервые настиг ее после песни «От любви свободная, снова гордая». В 2017 году Мари выпустила дебютный альбом «Нет никого круче нас», хитами которого стали треки «Полюби меня пьяную» и «Он тоже любит дым». В том же году певица начала сотрудничество с продюсерским центром Velvet Music и уже осенью дала свой первый сольный концерт в Москве. С тех пор карьера Краймбрери только развивалась, как и ее личная жизнь.

Первые отношения пришли в жизнь Мари, когда ей было 17 лет — через интернет девушка познакомилась с парнем из Москвы. Спустя три года Краймбрери переехала в столицу, чтобы быть ближе к любимому, отношения даже привели к помолвке, но вдруг Мари узнала о его изменах. Девушка какое-то время терпела обман своего избранника, но в итоге точка все-таки была поставлена.

После Краймбрери неоднократно приписывали романы с разными звездами. Фанаты были убеждены, что она встречалась с партнером по клипу «Мы останемся в городе одни» Алексеем Назаровым, Артемом Пиндюрой и рэпером HammAli (Александр Алиев). Однако подтверждения эти слухи не нашли.

Фото: [ соцсети ]

В центре скандалов

Краймбрери неоднократно попадала в скандалы в российском шоу-бизнесе. Рита Дакота открыто назвала певицу разлучницей после развода с Владом Соколовским. После выяснилось, что Дакота поверила в домыслы журналистов, не разобравшись в ситуации, а Мари и Влад даже не были знакомы. Рита извинилась перед Краймбрери.

Также Мари попала в скандал со Светланой Лободой, которая увидела, что на церемонии «Золотой граммофон» в их номерах используется одинаковый реквизит, и попросила организаторов исправить ситуацию. Но Лободе отказали, и тогда певица покинула концерт.

Своеобразный конфликт между Краймбрери и Mary Gu (Мария Гусарова) получил развитие в прессе. СМИ активно сталкивали певиц лбами, оперируя их внешним сходством. Однако девушки даже не были знакомы лично и не имели никаких претензий друг к другу.

Кажется, это любовь

Сейчас Краймбрери не прекращает активную жизнь, несмотря на свою беременность. Однако, кажется, совсем скоро певица станет очень далека от скандалов. Ведь она ждет ребенка от Давы. Слухи о романе пары начались еще в 2022 года, но долгое время оставались без подтверждения.

Фото: [ сommons.wikimedia/Okras ]

В феврале 2025 года Краймбрери объявила о своей беременности, развеяв все слухи. Месяц назад Дава намекнул о помолвке с возлюбленной, выложив видео, на котором заметно напоминающее обручальное кольцо на безымянном пальце. Предложение руки и сердца Мари получила еще прошлым летом, а вот была ли свадьба — неизвестно до сих пор. При этом рэпер уверяет, что готовиться «стать батей», публикуя сгенерированные нейросетью изображения, на которых он предстает в образе типичного «скуфа».

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