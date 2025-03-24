Измены или свободный брак: что скрывают Чумаков и Ковальчук — одна из самых крепких семей российского шоу-бизнеса

Певец Алексей Чумаков оказался в центре скандала после выхода интервью Светлане Бондарчук. На программу артист пришел вместе с супругой — певицей Юлией Ковальчук. Брак звезд считается одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе, однако после интервью поклонники и другие знаменитости стали сомневаться в супружеской верности певца. Что известно о личной жизни артистов — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Тайная свадьба

Чумаков и Ковальчук познакомились еще в 2003 году. Отношения же начались только спустя шесть лет — в 2009-м, когда Алексей пригласил певицу на свой концерт, она в ответ отправила ему билет на собственное выступление, на которое будущий муж бывшей солистки «Фабрики» приехал с шикарным букетом роз. Однако позже выяснилось, что чувства в паре вспыхнули еще во время участия в проекте «Танцы на льду», во время которого Ковальчук разорвала отношения с бизнесменом Сергеем Анисимовым.

Фото: [ соцсети ]

Свадьбу артисты сыграли не сразу, а только спустя пять лет вместе. Чумаков сделал предложение избраннице весной 2013 года, осенью пара тихо расписалась в Москве, не привлекая особого внимания к церемонии. После молодожены отправились отмечать радостное событие в Испанию — вдали от объективов российских СМИ.

Брак Чумакова и Ковальчук считается одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Вместе они воспитывают двух дочерей — старшую Амелию и младшую Алисию, которая появилась на свет в 2023 году. Кажется, счастью пары можно только позавидовать, думали поклонники до выхода интервью Бондарчук.

Кто кому изменяет

Многие поклонники неоднозначно оценили высказывания Чумакова о жене и указали на его неуважение по отношению к Ковальчук. Певец заявил, что супруги в браке не обязаны друг другу, а также признался, что оценивал будущую спутницу жизни по внешним параметрам: «Вдул бы или не вдул». Кроме того, Чумаков поинтересовался у жены, что ей важнее: его любовь или верность. После этого интервью многие заподозрили певца в неверности, об изменах Чумакова предположила и Дана Борисова.

Психолог Александра Метальникова заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что артист — один из тех мужчин, у которых есть внутренняя предрасположенность к изменам жене. Она также отметила, что Чумаков отыгрывает «мачо», что может быть его публичным образом или воспитанием.

«По этому интервью и языку их тела, могу предположить, что действительно в этой паре есть измены. Юлия достаточно ревнивый человек по своему складу. Могу предположить, что она находится в зависимости от партнера, но не материального характера, возможно, сексуального. Таким женщинам нужен партнер, но по большому счету не так важно, каким он будет. Я больше, чем уверена, что у Юли поклонников не меньше», — отметила психолог.

Фото: [ соцсети ]

По ее словам, Ковальчук внимательно слушает супруга, он же отвлекается во время ее ответов — сидит в телефоне или смотрит в окно. Чумаков демонстрирует весь набор манипуляций: переводит стрелки, высмеивает, шутит, добавила Метальникова.

«Уговор в парах может быть разный. Если у вас свободный брак и свободные отношения, нужно иметь смелость об этом сказать публично», — подчеркнула эксперт.

Психолог Адиля Бурова, наоборот, не увидела неуважения Чумакова к жене в его высказывании о том, что супруги ничем не обязаны друг другу. Эксперт сообщила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что певец высказал свое мнение, в котором нет ничего криминального.

«Он молодец в том, что имеет смелость высказывать это, а не только, как все остальные, прикрываться легендой о высокодуховных материях. Судя по тому, что он говорит правду, которая шокирует других, он достаточно устойчивый человек. Если посмотреть на российский шоу-бизнес, у Чумакова и Ковальчук один из самых крепких союзов, сор из избы они точно не выносят», — считает Бурова.

Она также не заметила признаков абьюза и газлайтинга в паре. Чумаков родился в Самарканде (Узбекистан), а в местном укладе жизни главный — мужчина, скорее всего, Ковальчук поддерживает такую расстановку, указала эксперт.

«Если они вместе, значит, их обоих это устраивает. Дана Борисова, которая заподозрила Чумакова в изменах, находится ли она в таком союзе как Юлия с Алексеем?» — заключила психолог.

Ранее стало известно, почему супруга Натана простила ему измены.