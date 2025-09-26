Яд за 100 рублей: как торговцы самогоном из Ленобласти ответят за смерть 19 человек

В Сланцевском районе Ленинградской области жертвами суррогатного алкоголя стали 19 человек, пишет РИА Новости. Правоохранительные органы задержали торговцев, которые продавали полулитровые бутылки опасного спиртного по 100 рублей. Эксперт юридической компании Право-Сити Степан Углов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, что может грозить задержанным, и могут ли семьи умерших рассчитывать на компенсацию.

Как выяснилось, к незаконному бизнесу были причастны 78-летний мужчина и 60-летняя сотрудница детского сада. В доме женщины полицейские обнаружили грязный самогонный аппарат, в котором скопился метанол. По словам эксперта Углова, задержанным грозит серьезная уголовная ответственность — незаконное производство и оборот алкоголя без лицензии (статья 171.3 УК РФ) наказывается штрафом до 3 млн рублей или лишением свободы до трех лет, а также ст. 171.4 УК РФ — «Незаконная продажа» — со штрафом до 80 тыс. рублей или исправительными работами до года.

«Однако, если вследствие употребления такой продукции наступила смерть людей, применяется статья 109 УК РФ: при гибели двух и более человек наказание может составить до четырех лет лишения свободы», — пояснил специалист.

Кроме того, правоохранители могут квалифицировать преступление как сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, — по статье 238 УК РФ задержанным за смерть двух и более человек грозит тюремный срок вплоть до 10 лет.

«В ситуации с массовыми смертями речь идет не о штрафах, а о реальном тюремном сроке», — выразил мнение юрист.

Говоря о компенсациях, эксперт подчеркнул, что родственники погибших и пострадавшие вправе заявить гражданские иски в рамках уголовного дела.

«Можно взыскать расходы на лечение, похороны, а также компенсацию морального вреда. Ответственность по таким искам будет возложена на установленных судом виновных лиц, и наряду с уголовным наказанием им придется возмещать причиненный ущерб», — заключил Углов.

