Практически невозможно: сколько нужно зарабатывать, чтобы взять ипотеку в Подмосковье

Сегодня ипотека кажется сложно получаемой для жителей Московской области, все связано с высокой процентной ставкой. Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, насколько обременительно брать ипотеку осенью 2025 года.

Как отметила эксперт, средняя заработная плата по Московской области на данный момент превышает 111 тыс. рублей, при этом 1 кв. м на рынке первичного жилья оценивается примерно в 199 тыс. рублей, а минимальный взнос по ипотеке в 2025 году составляет от 20 до 30%.

«Данная процентная ставка может варьировать в зависимости от банка и выбранной программы. Кроме того, более низкие пороговые значения для стартового капитала по ипотеке могут быть предложены зарплатным клиентам, а также заемщикам с высокой степенью платежеспособности», — пояснила эксперт.

Для понимания, во сколько обойдется ипотека для гражданина, эксперт решила провести расчет по вышеназванным данным — в рамках него стал известен уровень необходимого минимального дохода для положительного рассмотрения заявки по покупке однокомнатной квартиры в 30 кв. м стоимостью 5,9 млн рублей. При этом у покупателя уже должен быть собран первоначальный взнос.

«Уровень оказался практически равными средней заработной плате по Московской области. При этом сумма ежемесячного платежа составила 86 882 рублей. Итого сумма, которая останется в распоряжении клиента после погашения обязательств перед банком, не превысит 25,4 тыс. рублей. Маловато. При этом все расчеты достаточно усредненные. Показатели могут существенно разниться в зависимости от реального дохода клиента, состава его семьи, принимающих активное участие в совместном погашении кредиторской задолженности, наличия льгот и тому подобное», — заключила Проданова.

