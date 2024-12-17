Янис Тимма покончил с собой в дешевом отеле: Седокова рыдает после смерти бывшего мужа — что известно о трагедии

Латвийский баскетболист Янис Тимма скончался. Тело бывшего мужа Анны Седоковой обнаружили в подъезде жилого дома в Москве ночью 17 декабря — на следующие сутки после дня рождения певицы. Предварительно, 32-летний Тимма покончил с собой, он впал в депрессию на фоне развода с артисткой. Что известно о трагедии на данный момент — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Просил позвонить Седоковой

Тело Тиммы обнаружили ночью 17 декабря в подъезде московской многоэтажки, где находится отель, в котором баскетболист бронировал номер перед смертью. Владелец места рассказал, что при заселении спортсмен улыбался и выглядел позитивным. По предварительным данным, бывший муж Седоковой покончил с собой.

Баскетболист заселился в трехзвездочный отель недалеко от дома экс-супруги, сняв номер за 5 тысяч рублей за сутки. В комнате Тиммы нашли бутылку водки. Предположительно, спортсмен разбавлял алкоголь ягодным соком и пил его из картонного стаканчика, который лежал возле его трупа. Местом, где нашли тело баскетболиста, стал пролет между 1 и 2 этажами. Помимо картонного стаканчика, там лежал его телефон, на экране которого был номер Седоковой и просьба позвонить ей.

Остановка сердца спортсмена произошла в 00:15 17 декабря, пишет SHOT. За 1,5 часа до смерти Тимма написал под постом Седоковой в соцсетях даты: «02.07.92 — 16.12.24», первая из них — его день рождения. Он умер на следующие сутки после дня рождения бывшей жены 16 декабря. Утром 17 декабря Анна Седокова записала обращение в Instagram*, на видео певица не могла сдержать слез. Артистка попросила оградить сына от страшных новостей.

«Я всю жизнь не понимала, как люди, у которых происходит такое в жизни, могут записывать сторис. Но сейчас я вас очень сильно прошу, пожалуйста, у меня ребенок, он маленький, он ничего не должен знать. Вы не представляете, в каком аду я жила в последние годы. Я должна просто спасти своего ребенка от этой информации», — обратилась Седокова.

Фото: [ соцсети ]

Российские звезды в шоке

Тимма шантажировал певицу суицидом последний месяц перед своей смертью, сообщил Mash. Он был одержим ей после расставания. Баскетболист пытался связаться с бывшей женой 16 декабря, чтобы поздравить ее с днем рождения, но тщетно. В 22:54 он публично объявил о страшном намерении покончить с собой, в 23:30 зашел в подъезд жилого дома в Москве, записал последние голосовые сообщения Седоковой, но так и не дождался ответа. Около 01:00 Тимму нашли мертвым жильцы многоэтажки. Люди из близкого круга пары заявили, что после неизбежности развода спортсмен совсем поник и впал в депрессию.

Российские звезды не могут поверить в произошедшее. Телеведущая Валерия Кудрявцева призналась, что не перестает думать о трагедии.

«Что может заставить человека пойти на крайние меры? Причин может быть множество: депрессия, смерть любимых, неизлечимая болезнь, ну что-то очень тяжелое, причин много. Но женщина бросила. 32 года, красивый парень, вся жизнь впереди, казалось бы. Как? Ну как? Зачем? У него же родители, маленький ребенок, ну как так-то, Господи?» — написала Кудрявцева в телеграм-канале.

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина (Долматова) тоже не смогла скрывать эмоции и поделилась, что ей очень плохо от новости про смерть бывшего мужа Седоковой. Она также заявила, что не верит в то, что физически и психически здоровый человек мог свести счеты с жизнью в трезвом состоянии, отметив, что Тимма — профессиональный спортсмен, а они постоянно проходят обследования. Высказался после смерти Яниса и телеведущий Дмитрий Губерниев, назвав произошедшее ужасом.

Отец баскетболиста Райтис Тимма сообщил, что узнал о смерти сына из новостей. Последние 3 года они не поддерживали общение, а их отношения были ужасными. Он выразил надежду, что новости о самоубийстве сына — неправда.

Любовь Седоковой и Тиммы

Этот брак стал третьим в жизни Седоковой и вторым для Тиммы. Бывшая жена баскетболиста Яна Оса после его смерти опубликовала фото с их общим сыном и призналась, что у нее всегда будут теплые воспоминания об отце ребенка, как и у мальчика.

Про отношения баскетболиста и экс-солистки группы «ВИА Гра», которая оказалась старше избранника на 10 лет, стало известно в 2019 году. Пара познакомилась летом того же года во время открытия бара Седоковой на Саввинской набережной в Москве, Тимма тогда играл за клуб «Химки». Через год после первой встречи спортсмен предложил возлюбленной стать его женой, любовная история получила новый поворот в Майями. Свадьбу звезды отметили осенью 2020 года в «Барвиха Luxury Village».

Фото: [ соцсети ]

Третий муж отлично ладил с детьми Седоковой от предыдущих браков, но общий ребенок в семье так и не родился. Спустя время певица начала говорить на интервью о конфликтах с Тиммой, которые в том числе возникали из-за финансов — Анне приходилось тянуть семью на себе. Она публично намекала о назревшем желании расстаться. В октябре Седокова подала на развод. После 4 лет брака в отношениях была поставлена точка — 9 декабря состоялось заседание суда. Бывший муж так и не смог смириться с произошедшим.

Ранее стало известно, что ждет Алсу и Яна Абрамова после развода.

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