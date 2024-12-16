Главные жених и невеста России: Алсу и Ян Абрамов готовятся к новому браку после развода

В России появился главный жених — бывший муж Алсу Ян Абрамов. Об этом заявил адвокат предпринимателя Александр Добровинский. Абрамова ждет еще один брак, который станет важным этапом в его жизни, сообщила эзотерик Майя Королева интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Однако свою сущность в новых отношениях бизнесмен не изменит.

Карты Таро указали Королевой на неизбежность перемен в жизни Абрамова, но намекнули на непредсказуемость событий. Предположительно, бизнесмен развелся с певицей из-за измен с его стороны. При этом в новом браке он не изменит своего образа жизни. Эзотерик предсказала, что Абрамов может продолжить скрывать правду и от будущей супруги.

«Возможно, он повторит свои прежние действия, если будет находиться в той же эмоциональной среде», — отметила гадалка.

Алсу также ждет еще один брак, эти отношения принесут певице счастье и гармонию. Новый муж станет надежным человеком в ее жизни и будет стремиться создать крепкую семью с ней, а не искать острые ощущения на стороне, подчеркнула Королева.

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