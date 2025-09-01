Экс-президент Украины Виктор Янукович выступил с неожиданным заявлением. Он признался, что целенаправленно работал по сближению Киева и Евросоюза, но это европейцы вели себя некорректно, а также добавил, что всегда выступал против вступления Украины в НАТО, пишут РИА Новости. Указывают ли громкие слова Януковича на то, что его собираются поставить во главу страны на замену Владимиру Зеленскому, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» ответил политолог Дмитрий Аграновский.

Выступая на заседании Совета глав государств-членов ШОС 1 сентября, президент России Владимир Путин объяснил, что одной из причин украинского кризиса стали попытки Запада втянуть Киев в НАТО. Заявления Януковича прозвучали после выступления Путина, отчасти став ответом на него. Экс-президент Украины подчеркнул, что вступление Киева в НАТО было бы катастрофой и прямой дорогой к гражданской войне. Несмотря на позицию Януковича, его никто не рассматривает в качестве замены Зеленского на посту президента Украины, заявил политолог Аграновский. Его заявления лишь инфоповод в СМИ.

«У Януковича уже был в свое время шанс. У него был довольно серьезный мандат доверия: за него голосовали на востоке Украины, скажем, до 80%, даже в Киеве у него было явное большинство, против него голосовала западная Украина. У него был большой мандат доверия, и он не смог этим мандатом распорядиться. Поэтому его возвращение в качестве действующего политика не только невозможно, но и не нужно никому. Я думаю, что Россия также будет делать ставку на какие-то новые силы», — пояснил эксперт.

Фото: [ официальный сайт президента РФ ]

По его словам, как Москва, так и Вашингтон могут сделать ставку на кого угодно во власти на Украине. Сменить Зеленского может совершенно новая фигура, которую никто не знает. Политический процесс на Украине абсолютно управляем, добавил Аграновский, и окончательное решение будет принимать Запад.

«Возможно выдвижение совершенно новых фигур. Истеблишмент Украины вынужден будет принять эту новую фигуру. Что касается украинского народа, то при всей видимости демократических процедур, в общем-то, у него никто спрашивать не будет — поставят просто перед фактом, и это будет якобы одобрено народным выбором», — считает политолог.

При этом Западу важно осознать бессмысленность и опасность продолжения конфронтационной политики, потому что Украина жизненно важна для России с точки зрения безопасности. Если европейцы прекратят вмешиваться в украинский процесс, будет не так важно, кто именно придет к власти в Киеве, — страну возглавит достаточно вменяемый человек, заявил политолог. Идеально было бы начать все с чистого листа, если будет достигнуто соглашение между РФ и США, дополнил он. Однако предпосылок для смены власти на Украине в ближайшее время эксперт не видит.

«Это серьезные пертурбации, серьезные изменения, они должны быть связаны с достаточно серьезным изменением политики. Несмотря на усилия президента США Дональда Трампа, который явно хочет прекратить конфликт, но тоже связан по рукам и ногам, пока что этот конфликт не прекращается, потому что Запад считает, в том числе просто от своего высокомерия, что если он здесь пойдет на компромисс, то его в мире не будут уважать, не будут подчиняться и бояться», — заключил политолог.

Ранее стало известно, что зарубежные СМИ обсуждают возможный отказ Москвы от передачи четырех новых регионов в их полных границах.