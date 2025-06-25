«Японская Ванга» предсказала страшную катастрофу: что произойдет 5 июля 2025 года

«Японская Ванга» — художница Ре Тацуки — сделала очередное предсказание о приближающейся трагедии. Ее пророчество предупреждает о сильнейшем землетрясении, которое произойдет в Японии в июле 2025 года. Что известно о ясновидящей и почему в ее предсказания верят — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Видит вещие сны с детства

Ре Тацуки родилась в Японии в 1954 году. С ранних лет она демонстрировала необычные способности. В девятилетнем возрасте ей начали сниться вещие сны, предсказывающие трагические события. Женщина редко появляется на публике и ведет уединенный образ жизни. Ее манга «Будущее, которое я вижу» основана на дневнике сновидений. На обложке изображена плачущая девушка, прикрывающая глаз, а за ней видны листки с записями о будущих событиях.

Большинство из ее предсказаний уже сбылись, включая смерть Фредди Меркьюри, трагическую смерть принцессы Дианы, землетрясение и цунами, а также катастрофу на «Фукусиме» в 2011 году. 11 марта 2011 года жители Японии ощутили первые подземные толчки. Эпицентр находился в Японском желобе, где сталкиваются Тихоокеанская и Охотская плиты. Мощность землетрясения составила девять баллов, что сделало его самым сильным в истории Японии.

Взрыв на станции «Фукусима» было невозможно не заметить. Телеведущая, зачитывавшая срочное сообщение о взрыве на АЭС, не могла скрыть дрожь в руках. Атомный объект был остановлен. Последствия трагедии 2011 года были ужасающими: цунами прошло вглубь острова на 20 километров. В Сендайском порту огромный корабль выбросило на берег, словно щепку, а новенькие автомобили разбросало по округе. В результате землетрясения и цунами погибли десятки тысяч человек. Сила землетрясения стала неожиданностью для сейсмологов, но не для Ре Тацуки.

Фото: [ сommons.wikimedia/Steven L. Эвакуированные в спортзале одной из школ города Корияма ]

Новое страшное предсказание

Художница увидела сон, который описала так: «Море бурлило, и в нем появились два огромных дракона. Вода поднималась, пузыри множились, и на Японию обрушилось гигантское цунами. Оно накрыло значительную часть страны. Затем из воды поднялся новый участок суши, соединяющий Японию с Тайванем, Гонконгом и Филиппинами».

После она детально зарисовала увиденное. Рисунок разделен на три части: подводные пузыри и драконы, само цунами и момент появления новой земли. Под рисунком она написала предупреждение и указала точную дату природного катаклизма — 5 июля 2025 года.

В надвигающуюся природную катастрофу, похоже, поверили власти Японии. Страна готовится к мощному землетрясению. Согласно правительственным оценкам, при таком катаклизме в районе Нанкайского желоба может погибнуть около 300 тыс. человек.

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