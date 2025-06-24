«Рака не существует»: сторонники германской новой медицины рассказали, почему избегают лекарств и докторов

В последние годы в социальных сетях и альтернативных сообществах снова набирает популярность так называемая «германская новая медицина» (ГНМ) — система взглядов, предложенная в 1980-х годах немецким врачом Рикe Гердом Хамером. Известны трагические случаи, связанные с подобным лечением. При этом люди в мире, в том числе в России, продолжают практиковать ГНМ. Недавно телеграм-канал Shot сообщил, что москвичка отказалась лечить пятимесячную дочь от бронхита. Фанатка германской новой медицины хотела, чтобы ее дочка сама прожила этот болезненный опыт. В чем опасность теории и мнение ее сторонников — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Новая германская медицина

В середине 1970–х годов Хамер, работавший в онкологической клинике при Мюнхенском университете, пережил серьезную психотравму — смерть сынa Дирка после случайного выстрела в 1978 году. Почувствовав связь между собственным стрессом и появившимся тестикуларным раком, он задумал революционную теорию, цель которой — выявить причину любой болезни как «неожиданный шок» или сильный конфликт, отражающийся на психике, мозге (через так называемые «очаги Хамера» на КТ) и соответствующем органе.

В 1981 году Хамер оформили гипотезу в виде постдокторской диссертации, включая пять «биологических законов» развития заболеваний и их исцеления. Он утверждал, что болезнь проходит две фазы — активного конфликта и последующего выздоровления после его решения. Однако уже в 1986 году университет Тюбингена и медицинская комиссия отвергли его работу как недоказанную, необоснованную и ненаучную .

В 2001 году Швейцарская лига по борьбе с раком назвала метод Хамера «опасным», так как он «внушает ложное чувство безопасности» пациентам. Немецкое онкологическое общество также критиковало ГНМ, подчеркивая, что теория основана на личной биографии и снах Хамера, не имеет ни научного, ни эмпирического подтверждения.

Онкологи Германии отмечали, что отказ от лечения по вине ГНМ лишает пациентов шанса на выздоровление, а терминальным больным — возможности продлить жизнь и получить адекватное обезболивание. Более того, сам Хамер считал боль «естественным и необходимым» элементом процесса выздоровления.

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Трагедии, вызванные методами Хамера

По данным Врачебной палаты Штирии, только в одном медицинском центре Хамера в Австрии погибло 40 пациентов. Der Spiegel сообщал, что из 50 онкобольных, проходивших лечение у Хамера, выжили лишь семеро. А в 2008 году блогер Ариберт Декерс опубликовал список из 149 смертей пациентов, связываемых с ГНМ.

История Сюзанны, 12-летней девочки, умершей от рака в 2010 году, тоже связана с ГНМ — за шесть недель до ее смерти Хамер заявлял, что она «практически здорова». А 25-летний Серен В., отказавшись от традиционного лечения рака яичек в 2002 году, умер менее чем через год.

Мнение практикующих ГНМ

Россияне также практикуют ГНМ. В беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» один из практикующих теорию Алексей рассказал, что узнал о германской новой медицине (ГНМ) в 2013 году.

«Я лично узнал о ГНМ в 2013 году, когда моего отца насмерть залечили химиотерапией по якобы диагнозу рак крови. Потом я узнал, что это вообще лечить не надо и нет такой болезни. Мой отец был бы сейчас жив, если бы не лечился этой химиотерапией. После этого смотрел разные видео по ГНМ. Общался с учеными, исследователями ГНМ», — пояснил мужчина.

В прошлом году Алексей стал серьезнее интересоваться подобной практикой, и он выявил для себя, что германская новая медицина, по его словам, является строгой наукой.

«Я проверяю на себе ГНМ, обходясь без лекарств и докторов. Лично мне ГНМ помогает. Важно отметить, что ГНМ не отвергает всю медицину. Например, травматология и скорая помощь очень важны и нужны. Однако есть множество диагнозов, большинство, которые в медицине построены на непроверенных гипотезах. Вот от такого лечения я отказался и перешел на самоисцеление по ГНМ», — заключил Алексей.

Фото: [ медиасток.рф ]

В свою очередь, практикующая теорию Анна рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что знакома с методом уже 25 лет.

«Я познакомилась с "Германише" [ГНМ] в 2020 году. А заинтересовалась, как и многие, не из праздного любопытства, а из нужды. Моему 22-летнему сыну в марте 2020 года поставили диагноз: идиопатический ювенильный остеопороз всего скелета. При этом врачи не знали почему кости истончаются и чем это лечить тоже было не понятно. А когда я стала изучать "Германише", я поняла суть конфликта моего сына — это очень сильное обрушение самооценки, причем в целом, как личности», — поделилась она.

Как рассказала Анна, такой метод помог ее сыну, и сейчас он чувствует себя намного лучше. Однако перед тем, как «ставить опыт» на сыне, женщина проверила на себе методику.

«Я — человек недоверчивый, поэтому все пять биологических законов, открытых доктором Хамером, я проверяла на себе, прежде чем давать рекомендации другим. У меня лично не было каких-то ужасных диагнозов, но я избавилась от акне, начальной формы псориаза и хронического насморка», — отметила она.

По ее словам, ключевым для нее стало осознание, что человек, как и любое другое живое существо, является целостной структурой.

«И понимая процессы в теле, можно понять, где на уровне психики ты ошибся. Поговорка, что все болезни от нервов, получила научное объяснение в парадигме “Германише Хайлькунде” доктора Хамера. При этом важно понимать, что психика психикой, но и на уровне физики тела необходимо тоже себя поддерживать. То есть, здоровый образ жизни, сбалансированное питание и спорт никто не отменял», — заключила Анна.

«Новая секта»

Получившая в недавнее время популярность новая германская медицина является «сектантским» методом лечения. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Как отметил специалист, такую методику пытаются продвинуть для привлечения внимания.

«Маркетинговый ход применяется для того, чтобы привлечь внимание публики к данной методе. "Новая германская медицина" идет в разрез с принципом доказательной медицины. Метод опасности особо не представляет по той причине, что это, условно говоря, своеобразная психотерапия. Но дело в том, что люди, которые поддаются на эту удочку и отказываются от рекомендуемых методов лечения, могут пропустить тот момент, когда им еще может помочь современная медицина», — пояснил врач.

Особенно это касается тяжелых патологий: онкология или сердечно-сосудистые заболевания. При этом эксперт отметил, что такое явление носит «сектантский характер» — последователи метода не воспринимают научную аргументацию.

«Это новая секта. У нас эти секты постоянно появляются: сыроедение или уринотерапия. Обсуждать научность сектантских методов лечения совершенно бессмысленно. Абсолютно любой медицинский метод можно вывернуть таким образом, что из нормальной, современной доказательной медицины вы получите секту», — выразил мнение специалист.

Как отметил врач-иммунолог, любое заболевание имеет психосоматическую составляющую, однако рассмотрение болезни только с одной стороны делает новую германскую медицину замкнутой. В качестве примера специалист привел такое заболевание как отек Квинке или ангионевротический отек. Это нейросоматическое заболевание, при котором можно применять помощь психотерапевта для лечения, однако строить вокруг этого целую медицинскую систему нет смысла.

Фото: [ freepik.com ]

«Сектантские методы применяются, маскируясь якобы под научную медицину. Психосоматический метод как элемент общего медицинского воздействия на человека — я всеми руками “за”. Но делать из этого отдельное, совершенно замкнутое сектантское направление — это полный нонсенс», — заключил Болибок.

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