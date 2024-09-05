Юрист Капштык объяснил, что изменится после создания в РФ цифровых профилей для мигрантов

В России может появиться цифровой профиль мигранта. Об этом на Восточно-экономическом форуме сообщил глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Он отметил, что данный сервис сможет отслеживать «историю» иностранцев.

Согласно задумке, до приезда в Россию мигранты будут заполнять необходимые документы, а также получать информацию о нормах поведения на территории РФ. Это исключит возможность пересечения границы людей с криминальным прошлым или радикальными взглядами.

Юрист Юрий Капштык рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», чем будет полезна данная мера и что изменится в стране после ее реализации.

«Стратегически, это отличная идея. Мы же перед получением визы в другую страну изучаем правила нахождения и законы, по которым могут привлечь к ответственности. Поэтому такая цифровая конструкция позволит мигранту подать заявку и ознакомиться до приезда», — пояснил юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По его словам, цифровой профиль можно считать дополнительным «фильтром».

«Он поспособствует тому, что приезжать будут действительно нужные специалисты и квалифицированные рабочие. На данном этапе мы видим мигрантов, которые берутся за абсолютно любую работу, возможно, даже не имея для нее необходимых навыков», — заключил Капштык.

Ранее стало известно, что в России в 2025 году заработает реестр контролируемых лиц для мигрантов.