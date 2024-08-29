В России в 2025 году заработает реестр контролируемых лиц для мигрантов

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов сообщил о готовности создания необходимой для реестра контролируемых лиц для трудовых мигрантов IT-инфраструктуры, сообщил «Коммерсантъ».

По словам представителя ведомства, пока что необходимых для этого нормативно-правовых документов не было. Он подчеркнул, что в них должны быть описаны параметры такого перечня.

Государственная дума РФ ранее приняла закон, ужесточающий режим пребывания мигрантов в России. Он предполагает создание специального реестра для них. 8 августа закон подписал президент РФ Владимир Путин. Вступить в силу он должен с 5 февраля 2025 года.

По словам первого заместителя министра внутренних дел РФ Александра Горового, в России на данный момент на нелегальном положении находятся около 630 тыс. мигрантов. По его словам, они получили этот статус в связи с нарушением режима пребывания, двумя или более административными нарушениями или ввиду незаконной трудовой деятельности.

«Если вносить их всех в реестр единовременно, этого не выдержит никакая IT-инфраструктура. Было бы разумнее для начала провести амнистию для тех из них, кто совершил относительно легкие правонарушения», — отметил Горовой.

Как отметил руководитель службы контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) Владислав Меньщиков, создание такого реестра ведомство поддерживает.

Ранее руководитель фракции ЛДПР в нижней палате парламента Леонид Слуцкий выступил с предложением ввести запрет на получение налоговых льгот мигрантам.