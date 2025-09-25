К 105-летию Сергея Бондарчука: фронтовик, покоривший Голливуд

25 сентября исполняется 105 лет со дня рождения Сергея Федоровича Бондарчука — выдающегося актера, режиссера и сценариста, чьи фильмы вошли в золотой фонд мирового кинематографа. Его имя связано не только с масштабными экранизациями, но и с подлинным искусством, отразившим трагедии и победы XX века. История жизни — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Жизнь и становление

Бондарчук родился 25 сентября 1920 года в селе Белозерка в крестьянской семье. Детство прошло в Ейске и Таганроге, где будущий режиссер с ранних лет тянулся к сцене. В конце 1930-х годов он выступал в Ейском драматическом театре и учился в театральном училище Ростова-на-Дону.

Начало Великой Отечественной войны прервало его обучение. Он участвовал в обороне Кавказа, за что был награжден орденом Отечественной войны II степени, а также медалями «За оборону Кавказа» и «За победу над Германией». Опыт войны навсегда определил его художественное мировоззрение и позже нашел отражение в культовых фильмах о судьбах людей и судьбе страны.

Фото: [ Кадр из фильма «Судьба человека». Режиссер С. Бондарчук. 1959 год ]

После демобилизации Сергей Бондарчук поступил во ВГИК и в 1948 году окончил актерский факультет. Его дебют в кино состоялся в картине «Молодая гвардия». В 1951 году он сыграл роль поэта в фильме «Тарас Шевченко», которая принесла ему широкую известность и Сталинскую премию. Но настоящий успех пришел, когда Бондарчук встал по другую сторону камеры. Его режиссерский дебют — «Судьба человека» (1959) — стал событием в советском кинематографе, а через несколько лет эпическая экранизация романа Льва Толстого «Война и мир» принесла мировое признание и премию «Оскар» как лучшему фильму на иностранном языке. Позднее Бондарчук снял международный проект «Ватерлоо», а также масштабные картины «Они сражались за Родину» и «Тихий Дон».

Признание, семья и наследие

Талант Сергея Федоровича был признан при жизни. В 1952 году он получил звание народного артиста СССР, в 1980-м стал Героем Социалистического Труда. Его фильмы отмечены престижными отечественными и зарубежными наградами, а «Война и мир» принесла СССР не только «Оскар», но и «Золотой глобус».

Личная жизнь Бондарчука была связана с актрисами. Его первой супругой стала Евгения Белоусова, она работала в Доме культуры вертолетного завода в Ростове-на-Дону. В браке у них появился сын Алексей Бондарчук. Затем Сергей Федорович женился на Инне Макаровой, позже он женился на Ирине Скобцевой, с которой прожил долгие годы. У режиссера трое детей, все они связали жизнь с искусством. Дочь Наталья стала актрисой и режиссером, сын Федор продолжил дело отца и стал одним из самых известных российских кинематографистов.

Несмотря на всемирную славу, судьба самого Бондарчука была непроста. Во время съемок «Войны и мира» он перенес серьезный сердечный приступ, что едва не стоило ему жизни. Последняя его работа — экранизация «Тихого Дона» — осталась незавершенной и вышла на экраны уже после его смерти. Сергей Бондарчук скончался 20 октября 1994 года в Москве.

Фото: [ Кадр из фильма «Молчание доктора Ивенса». Режиссер Б. Метальников. 1973 год ]

Его наследие продолжает жить в фильмах, которые определили лицо советского и мирового кино второй половины XX века. Сочетая масштабность и внимание к человеческим судьбам, он стал одним из главных творцов кинематографа своего времени.

