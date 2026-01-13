«Кабаниха»: как упреки Даны Борисовой сломали личность ее дочери

Дочь Даны Борисовой Полина рассказала подписчикам о давлении со стороны матери, которая недовольна внешностью дочери и постоянно критикует ее фигуру и вес. По словам Полины, она перенесла несколько пластических операций по настоянию матери, но это не избавило ее от упреков. Как слова Даны Борисовой повлияли на личность ее дочери — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Полина поделилась, что во время совместного отдыха критика стала особенно интенсивной: мать высказывала ей отвращение к внешнему виду и оскорбляла ее, называя «кабанихой». При этом Полина подчеркнула, что ей нравится собственная внешность и она не страдает ожирением.

Психолог Марианна Абравитова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала, что корни причины многих пластических операций, которые в юном возрасте уже успела сделать Полина, растут как раз из непринятия собственной матери, которая напоминает дочери о ее недостатках.

«У ребенка бессознательно формируется непринятие себя, раз самые близкие люди его не принимают. Между прочим, настоящая материнская любовь на уровне инстинктов. Она безусловна. То есть, матери не нужны условия для того, чтобы любить своего ребенка. У Даны Борисовой, по-видимому, иначе, ей нужны условия», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Обычно, продолжила эксперт, до идеала у таких матерей не доходит никогда, поэтому они обвиняют своих детей в несуществующих проблемах и постоянно тычут их в это носом.

«Ребенок растет и формируется в патологической, нездоровой обстановке непринятия, он выживает как может. При таком формировании личности, конечно, идет переделка, то есть все время подстройка под идеал. Они могут думать, что делают это для себя, что они сами недовольны, но по факту, ориентация всегда на другого. Например, на родителя, а потом уже на общество, картинки в соцсетях, подружек и звезд», — добавила Абравитова.

Если нет осознания и принятия себя, подчеркнула психолог, то человек обречен.

«Это я сейчас вижу в дочери Даны Борисовой. На этом этапе я бы сказала, что она обречена на переделку себя до бесконечности. И мы знаем, к чему приходят люди, которые переделывают себя до бесконечности. Получаются женщины-кошки и еще что пострашнее, монстры. Поэтому ей однозначно нужна помощь», — подчеркнула эксперт.

Возможно, Полина этого не осознает и считает, что у нее все нормально, но ее тело, душа и личность кричат о том, что нужна профессиональная помощь психолога или психотерапевта, заключила специалист.

