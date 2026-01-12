В России изменится процедура сдачи экзаменов на права: что нового ждет водителей

В процедуру сдачи экзаменов на получение водительских прав будет внесен ряд изменений, разработанных МВД России. Предлагается строгий запрет на использование любых электронных устройств, включая средства связи и аппаратуру для фото-, видео- и аудиофиксации, во время экзамена. Подробнее об изменениях — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По данным ТАСС, предлагаются нововведения в отношении медицинских справок: бумажные версии будут заменены на электронные. Кроме того, ужесточаются требования к прохождению обязательных внеочередных медицинских осмотров. Неявка водителя на такой осмотр без уважительной причины будет расцениваться как основание для аннулирования его водительского удостоверения. Также сокращается срок пересдачи практического экзамена — с шести месяцев до двух.

По словам эксперта юридической компании Право-Сити Степана Углова, предложенные МВД России изменения в правила сдачи экзаменов на водительские права носят, скорее, уточняющий и оптимизационный характер, чем свидетельствуют об ужесточении процедуры.

«Запрет на использование средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры во время теоретического экзамена фактически действовал и ранее. Он уже являлся основанием для удаления кандидата с экзамена, поэтому речь идет не о введении нового ограничения, а о формальном закреплении давно существующей практики в правилах», — пояснил юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Сокращение срока пересдачи практического экзамена с 180 до 60 дней, продолжил он, также не стоит рассматривать как усиление требований к кандидатам.

«Это изменение направлено на оптимизацию сроков и ускорение всей процедуры получения водительского удостоверения, чтобы экзаменационный процесс не растягивался на длительное время без объективной необходимости», — добавил Углов.

Что касается замены бумажных медицинских справок на электронные, данное нововведение отражает общий курс на цифровизацию государственных услуг, отметил эксперт.

«Если кандидат уже прошел всех необходимых врачей и обследования в соответствующих диспансерах, эта информация будет содержаться в едином электронном реестре. Соответственно, необходимость приносить дополнительные бумажные подтверждения в подразделения ГАИ отпадает, что упрощает и ускоряет процесс допуска к экзамену», — подчеркнул юрист.

В целом предлагаемые изменения направлены не на усложнение процедуры сдачи экзаменов на права, а на ее упорядочивание и повышение удобства как для кандидатов, так и для государственных органов, заключил эксперт.

