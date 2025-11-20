Как бросить курить навсегда: врач раскрыла стратегию, которая реально спасает от никотиновой зависимости

20 ноября отмечается Международный день отказа от курения. Как можно удачно бросить курить, не возвращаясь к вредной привычке, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала заведующая психоневрологическим диспансерным отделением Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО, врач психиатр-нарколог Марина Саунова.

По ее словам, отказ от курения — процесс, требующий одновременной работы с никотиновой зависимостью и устойчивыми поведенческими привычками.

«Следует отметить, что никотин воздействует на дофаминовые пути мозга, формируя устойчивое подкрепление, поэтому отмена сопровождается раздражительностью, снижением концентрации, тягой к курению и вегетативными симптомами», — пояснила эксперт.

Как отметила врач, эффективная стратегия прекращения курения сочетает постепенное снижение никотиновой нагрузки и изменение триггеров поведения: избегание ситуаций, связанных с ритуалом курения, работа со стрессом, физическая активность и регулярный режим сна.

«Вместе с тем, никотинзаместительная терапия (НЗТ) — пластыри, жвачки, спреи — признана одним из наиболее эффективных способов облегчить синдром отмены. Жевательные резинки от курения обеспечивают поступление строго дозированного никотина, что позволяет постепенно снижать его концентрацию в организме без токсического воздействия смол и продуктов горения табака», — выразила мнение специалист.

НЗТ наиболее эффективна при сочетании с поведенческими методами — консультациями, дневником тяги, контролем стрессовых факторов, отметила врач.

«Важно понимать, что жвачки не лечат привычку курить, а лишь уменьшают физиологическую зависимость, позволяя человеку сосредоточиться на изменении поведения», — заключила Саунова.

