Удалите Instagram: как реальность соцсетей формирует депрессию

«Стремление к развитию — это хорошее качество, но сравнивать себя нужно в первую очередь не с другими, а с самим собой вчера. Также важно понимать, что за красивой картинкой, которую наблюдают в соцсетях, не всегда скрывается то, что на поверхности лежит. Иногда все это не совсем так или совсем не так», — выразил мнение Хоряев.