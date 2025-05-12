Удалите Instagram: как реальность соцсетей формирует депрессию
Психотерапевт Хоряев: красивые картинки в соцсетях могут вызвать депрессию
Фото: [freepik.com]
Красивые картинки в соцсетях, в частности в Instagram*, вызывают чувство отчаяния и бессилия из-за разницы с реальным миром. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил психотерапевт Денис Хоряев.
«Люди сравнивают себя с теми картинками, которые они видят, понимают, что их жизнь и их реальность слишком далеки от этого, не понимают, как вообще можно это дело совместить, и сталкиваются с чувствами бессилия, отчаяния. И эта рефлексия приводит их к подавленности», — поделился специалист.
При этом бороться с таким синдромом возможно, заверил специалист.
«Стремление к развитию — это хорошее качество, но сравнивать себя нужно в первую очередь не с другими, а с самим собой вчера. Также важно понимать, что за красивой картинкой, которую наблюдают в соцсетях, не всегда скрывается то, что на поверхности лежит. Иногда все это не совсем так или совсем не так», — выразил мнение Хоряев.
Однако, как отметил психолог, люди сейчас чаще обращаются к специалистам по вопросам «зависания» в социальных сетях. По его словам, люди истощаются, находясь в сети без конца.
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