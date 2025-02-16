Как на Николая Исповедника 17 февраля лечили желудок: народные приметы и традиции

Верующие 17 февраля вспоминают преподобного Николая Исповедника, который обладал даром исцеления. В народе день называли Николой Студеным и обычно сидели дома, занимаясь уборкой. Подробнее о святом и народных приметах на 17 февраля — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Святитель Николай, нареченный Исповедником за стойкость веры в годы гонений, занимает особое место в православном мире. Он жил в 9-м веке и, будучи игуменом Студийского монастыря, прославился непоколебимой верностью иконопочитанию во времена иконоборчества. За это святой претерпел мучения, но не отрекся от своих убеждений.

В этот день в церквях совершаются праздничные богослужения, посвященные памяти Николая. Многие православные молятся Исповеднику, прося укрепления в вере, помощи в трудных жизненных обстоятельствах и защиты от ересей. Не рекомендуется 17 февраля стричься, обрезать ногти, мыться и отправляться в дальнюю дорогу. Считается, что родившимся 17 февраля, покровительствует сам Николай Угодник.

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Приметы

Туман держится высоко — к хорошей погоде, опускается на землю — к оттепели и снегу;

Лес вдали кажется черным — к теплу;

В полнолуние в этот день в лесах особенно много зайцев;

Не рекомендуется стричься, обрезать ногти и мыться — к беде;

Родившимся в этот день покровительствует сам Николай Угодник — один из самых почитаемых на Руси святых;

Бесполезно в этот день охотнику искать звериные следы — о них только Никола Студеный знает;

На Николу у волков и лис начинается период брачных игр;

Нельзя собираться в дальнюю дорогу — пути не будет, но если необходимо ехать — нужно помолиться Николаю Исповеднику;

Если приснилась свинья — к тяжелым жизненным испытаниям;

Если приснилась любая птица — ждите хороших новостей;

Знахари и колдуны в этот день заговаривали ветер, делали таким способом привороты, отвороты, а также лечили болезни желудка и поджелудочной.

Именины в этот день отмечают: Александр, Алексей, Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Иосиф, Кирилл, Мефодий, Михаил, Николай, Пётр, Серафим, Сергей, Сидор, Фёдор, Феоктист, Юрий.

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