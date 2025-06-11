Как не застрять в песке: проверенные советы от автоэкспертов

При движение на сухом рыхлом песке автомобилистам стоит уменьшить давление в шинах автомобиля, чтобы увеличить их контактную площадь с поверхностью дороги или грунта, заявили эксперты «Авито Авто» интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Как уточняется, снижение давления в шинах особенно эффективно при передвижении по мягким покрытиям, таким как песок, грязь или снег. Уменьшенное давление позволяет шинам распределять нагрузку на большую площадь, что улучшает сцепление и снижает вероятность застревания.

Для движения по плотному песку рекомендуется снижать давление до примерно одной атмосферы. В случае рыхлого песка оптимальное давление может составлять от 0,5 до 0,3 атмосферы. Оценить плотность песка можно по глубине и четкости следов обуви: если отпечаток неглубокий и сохраняет четкий рисунок, движение, как правило, не вызовет затруднений.

Снижение давления следует производить на всех шинах, включая автомобили без полного привода. Исключение составляют низкопрофильные шины, у которых понижение давления ниже 1,5 атмосфер может привести к разбортировке. В условиях рыхлого песка такие шины теряют эффективность.

Также эксперты рекомендовали заранее активировать внедорожные функции автомобиля перед въездом на песчаный участок. При наличии соответствующего оснащения следует включить понижающую передачу и выбрать режим, предназначенный для движения по песку. Такие режимы оптимизируют работу трансмиссии и электронных систем под условия слабого сцепления.

Фото: [ freepik.com ]

Если внедорожные режимы отсутствуют, эксперты советуют отключить систему стабилизации (ESP). В песчаных условиях ESP может снижать мощность двигателя или притормаживать колеса, что ухудшает проходимость и повышает риск застревания.

По информации экспертов сервиса, автомобилистам следует избегать движения по глубоким колеям в сухом песке, начинать движение плавно и постепенно набирать скорость. Движение с большей скоростью упрощает преодоление песчаных участков за счет уменьшения сопротивления. Однако избыток крутящего момента может вызвать пробуксовку колес и привести к потере сцепления. Также важно контролировать тягу и избегать резких ускорений.

Для остановки предпочтительно снизить подачу топлива, избегая использования тормозов. Торможение может привести к «клевку» автомобиля и его последующему закапыванию. Оптимальные места для остановки — плотные участки песка или участки с небольшим уклоном вниз.

При движении по песку необходимо иметь с собой базовый комплект: компрессор, буксировочный трос, лопату, сэндтраки и широкое основание для домкрата. Последнее позволит предотвратить утопление домкрата в песке при необходимости подъема автомобиля, отметили эксперты.

Фото: [ freepik.com ]

Если автомобиль необходимо поднять, а специальных средств нет, можно использовать автомобильные коврики, уложив их один на другой для создания устойчивой поверхности. В большинстве случаев для извлечения застрявшего автомобиля достаточно одной лопаты.

При эвакуации с использованием лебедки или динамической стропы специалист советуют не пытаться «помогать» машине, нажимая на газ. Это может привести к еще большему закапыванию и затруднить процесс буксировки.

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