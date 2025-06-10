Адвокат раскрыл, когда можно сесть за руль без прав

Управление автомобилем лицом, не имеющим водительского удостоверения, является нарушением действующего законодательства. Тем не менее, как отметил адвокат Эрих Рат в интервью aif.ru, существуют исключительные обстоятельства, при которых ответственности можно избежать.

Правила дорожного движения допускают лишь один случай управления транспортным средством без прав — учебную езду под руководством инструктора и при наличии у обучаемого базовых навыков вождения.

Однако, по словам эксперта, в экстренных ситуациях передача управления лицу, не имеющему прав, может быть оправдана, если это необходимо для предотвращения угрозы жизни, здоровью или имуществу, которую невозможно устранить иным способом. Данная норма закреплена в статье 2.7 КоАП, подразумевающей, что польза от такого вождения должна превышать последствия бездействия.

Рат подчеркивает, что чаще всего подобные ситуации возникают при внезапном ухудшении состояния здоровья водителя, например, при сердечном приступе, потере сознания, травме, полученной за рулем в результате ДТП, или ином состоянии, не позволяющем ему управлять автомобилем.

К обстоятельствам крайней необходимости относится также ситуация, когда в салоне находится человек, нуждающийся в срочной медицинской помощи, а водитель не может одновременно оказывать ее и управлять автомобилем.

Критическими могут быть и ситуации, вызванные стихийными бедствиями, такими как пожары, наводнения, оползни или обвалы. В подобных случаях передача управления лицу без прав также может быть оправдана.

Важно понимать, что окончательное решение о том, была ли ситуация действительно критической, принимает суд, который тщательно анализирует все обстоятельства дела. Для подтверждения наличия угрозы и отсутствия других способов ее избежать необходимо предоставить все возможные доказательства: записи с видеорегистраторов, свидетельские показания, медицинские справки и другие документы.

Ранее сообщалось, что штраф за неповиновение полиции вырастет для водителей в несколько раз.