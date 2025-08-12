Сразу три категории граждан: кому с 1 сентября повысят пенсии

С 1 сентября 2025 года как минимум трем категориям граждан повысят пенсии. Кому именно и на какую сумму, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

Эксперт отметила, что, как правило, перерасчет делают с начала следующего месяца после того, как произошло какое-то важное событие.

«Так, пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в августе, начнут получать увеличенную фиксированную часть страховой пенсии, которая составит 17 815 рублей 40 копеек (без учета дополнительных коэффициентов). Дополнительно к этой сумме будет добавлено 1 314 рублей для тех, кто находится под опекой, и 1 377 рублей для получателей государственных пенсий», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Увеличение пенсий также коснется лиц, которым в августе была установлена инвалидность I группы.

«В случае наличия нетрудоспособных членов семьи к выплатам будет добавлено по 2 969 рублей 23 копейки на каждого. Обратите внимание, что такую доплату можно получить максимум за трех иждивенцев, не более», — добавила Проданова.

Кроме того, прибавку к пенсии получат и те, кто прекратил работать в августе. Им будет выплачиваться полная сумма пенсии, включая все пропущенные ранее индексации.

«Не забываем и про перерасчет пенсий работающих пенсионеров в августе 2025 года по итогам накопленных за 2024 год индивидуальных пенсионных коэффициентов. Напомним, что максимальное увеличение пенсии за счет пенсионных баллов ограничено тремя баллами, независимо от суммы взносов, уплаченных работодателем за пенсионера в предыдущем году. При стоимости балла в 2025 году в 145 рублей 69 копеек, максимальная надбавка к пенсии составит 437 рублей 7 копеек», — подчеркнула экономист.

Эксперт подчеркнула, что все эти перерасчеты происходят автоматически — на основе данных из официальных источников — и не требуют от пенсионеров никаких дополнительных действий.

Ранее эксперты предсказали взлет цен на аренду квартир в Москве и Подмосковье к началу сентября.