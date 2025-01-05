Как правильно провести Сочельник: народные приметы и традиции на 6 января

Православные верующие 6 января стараются правильно провести день перед Рождеством, так как завершается Рождественский пост. Подробнее о традициях и приметах в Сочельник — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Сочельник, или канун Рождества — это особенный вечер. Традиционно в этот день совершаются различные обычаи и ритуалы. Одной из главных традиций является подготовка Святой вечери — праздничного стола, на котором должно быть 12 постных блюд, символизирующих 12 апостолов. На стол также кладут головку чеснока и свечу, чтобы защитить дом от злых духов и привлечь благословение.

Перед началом трапезы принято читать молитву. Важным аспектом Сочельника является колядование. Запрещено в этот день заниматься рукоделием, выносить мусор и садиться за стол в черной одежде. Родившийся в этот день обязательно становится богатым, а сделанное доброе дело возвращается вдвойне.

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Приметы

Ткать в этот день грешно — несчастье угодит в праздник;

Нельзя садиться за рождественский стол в черном — цвет печали;

Нельзя заниматься рукоделием и шить, так как это сулит несчастье;

Сильный мороз на улице — к урожаю;

Незамужние девушки и свободные парни стремились в этот день погадать;

Нельзя выносить в этот день мусор из дома — все накопленное собирали, прятали в укромном месте, а потом сжигали;

Тот, кто родился в канун Рождества, обязательно будет богатым;

Обязательно сходить 6 января в баню, чтобы защититься от болезней на весь год;

Доброе дело, сделанное в этот день, вернется вдвойне.

Именины в этот день отмечают: Сергей, Евгения, Клавдия, Иннокентий, Николай, Артем.

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