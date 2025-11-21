Как регулярность секса влияет на финансы и успех: ученые нашли прямую взаимосвязь

Немецкие ученые обнаружили интересную зависимость: чем чаще человек занимается сексом, тем выше его доход. Психолог Марианна Абравитова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, влияет ли секс на финансовый успех.

Исследования показывают, что регулярная интимная близость повышает у мужчин уровень тестостерона, у женщин — дофамина, снижает уровень кортизола, а также улучшает концентрацию, креативность и харизму. В отношениях при этом уменьшается токсичность. Все эти эффекты укрепляют уверенность в себе, развивают коммуникативные навыки и «финансовую интуицию», что благотворно сказывается на деловой активности. По данным статистики, пары, которые занимаются сексом три-четыре раза в неделю, зарабатывают в среднем на 24% больше тех, кто ведет менее активную интимную жизнь. Психолог Абравитова подчеркнула, что секс считается средством от всех болезней, потому что он снижает уровень стресса.

«Люди, у которых в неделю три-четыре оргазма происходят, находятся на низком уровне стресса. Чем меньше стресс, тем больше человек освобождает жизненную энергию для осуществления своих целей. Вы можете в спокойном состоянии быть действительно креативным, нормально коммуницировать с людьми, воспринимать этот мир и себя адекватно», — пояснила эксперт.

По ее словам, такие люди склонны к тому, чтобы сохранять позитивный настрой.

«Они более успешны и больше зарабатывают. И более того, у них уровень счастья выше. Такие люди ощущают себя счастливыми, а быть счастливым человеком очень выгодно», — заявила она.

Однако есть и исключения из правил, отметила специалист.

«Люди совершенно без секса могут быть успешными, много зарабатывать, но это не значит, что они счастливы и что у них здоровый взгляд на деньги и на успех в этой жизни», — заключила Абравитова.

