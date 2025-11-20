Психологи предупреждают: ИИ опасен для детей, но закрывать доступ полностью нельзя — что делать?

Плюшевого медвежонка с встроенным искусственным интеллектом сняли с продажи после того, как выяснилось, что он дает детям неприемлемые советы и обсуждает темы сексуального характера, сообщает Daily Mail. Психолог Марианна Абравитова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, стоит ли детей ограждать от нейросетей.

Как пишет издание, игрушка, выпускаемая в Китае под названием Kumma, использовала модель GPT-4o от OpenAI и нередко вступала в неподобающие беседы. К примеру, при упоминании слова «извращение» медвежонок начинал описывать ролевые сценарии с элементами БДСМ. Если же у него спрашивали, где находятся ножи, он безошибочно указывал на кухонные ящики или подставку для ножей. После происшествия OpenAI временно заблокировала производителю доступ к своим моделям, а продажи игрушки приостановили до завершения комплексной проверки безопасности. Психолог Абравитова подчеркнула, что, несмотря на все сложности, детей не стоит ограждать от нейросетей.

«Логика развития нашей цивилизации предполагает, что мы идем в более глубокое использование ИИ. Не стоит ограждать ребенка на 100% от этого, потому что иначе он выпадает из социума и будет развиваться не так, как все человечество», — пояснила эксперт.

Однако история с игрушкой, отметила специалист, показывает, что родителям все-таки необходимо следить, с какой информацией контактирует ребенок.

«Стоит настраивать программы, которые рассчитаны только на детей определенного возраста. Например, уже давно используется детский интернет, где отсекается ненужный контент», — заявила она.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью ]

По ее мнению, если ребенок бесконтрольно общается с ИИ и попадает на ту информацию, к которой он не готов, то его формирование действительно может пойти не по нужному маршруту.

«Это касается сексуальных и психологических тем, а также отношений между людьми. Кроме того, суицидальные вещи тоже могут обсуждаться. ИИ может провоцировать и наводить на разные темы. Я не думаю, что злоумышленно, но алгоритмы устроены так, что эта тропинка может завести в такие джунгли, в которых ребенку не место», — выразила мнение эксперт.

Психолог подчеркнула, что формирование ребенка — хрустальный процесс, который требует особого внимания.

«И этот хрусталь может разбиться, а наша задача, чтобы выросло здоровое поколение. С ИИ мы будем все соприкасаться, и дети наши растут определенно в другой среде, но при этом взрослые люди должны выстраивать определенные границы для их безопасности», — заключила Абравитова.

Ранее стало известно, как бросить курить навсегда.