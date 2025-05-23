Как вернуть потерявшегося питомца: пошаговая инструкция

Каждый день в России теряются сотни домашних животных. Но по статистике, около 80% питомцев удается вернуть в первые сутки, если действовать быстро и правильно. Пошаговая инструкция на основе актуальных рекомендаций — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Шаг 1. Начните немедленные поиски

Обследуйте двор, подъезд, подвал, ближайший парк, магазины и гаражи.

Оставьте возле дома знакомые предметы: подстилку, одежду с вашим запахом, игрушку.

Позовите на помощь соседей и прохожих.

Если увидите питомца — не бегите за ним. Лучше присесть, позвать спокойным голосом или даже лечь на землю, чтобы вызвать интерес. Громкий голос или беготня испугают животное еще сильнее.

Рекомендуется обращать внимание на щели, дыры и трубы в домах, поскольку те же самые кошки в нервной ситуации могут забиться в угол и долго не выбираться.

Шаг 2. Разместите объявления

Сделайте яркую листовку: фото, кличка, особые приметы, контакты.

Развесьте в подъездах, магазинах, у остановок, на досках объявлений.

Публикуйте онлайн — в чатах дома, в группах «Потеряшки» в ВК и Телеграм.

Фото: [ freepik.com ]

Не забудьте: четкий заголовок «ПРОПАЛ» и отрывные полоски с номером телефона. При возможности можете указать, что за находку ожидается вознаграждение.

Шаг 3. Уведомите приюты и клиники

Позвоните в приюты, ветклиники и зоомагазины поблизости.

Оставьте фото питомца и свои контакты.

Если есть микрочип — обязательно укажите это.

Такие действия будут полезными, поскольку питомца могли заметить раньше, чем хозяин начнет свои поиски. Животное могло быть серьезно травмировано, по этой причине звонок в ветклиники не будет лишним. Кроме того, большинство приютов автоматически сканируют новых животных на чип.

Шаг 4. Используйте онлайн-сервисы

PetRieve.org — карта найденных и пропавших животных, удобная для поиска по району.

Авито, Юла, ВК, Телеграм — публикуйте объявления и мониторьте найденных.

Шаг 5. Обратитесь в полицию

Если есть подозрения на кражу или злой умысел — питомец считается имуществом, и хозяин вправе подать заявление.

Фото: [ МедиаБанк Подмосковья/Анна Тюрюмина ]

Полиция может использовать камеры видеонаблюдения на подъездах, близлежащих территориях и многие другие.

Шаг 6. Не прекращайте поиски

Проверяйте приюты и объявления каждый день.

Обновляйте фото, добавляйте актуальную информацию.

Животные нередко возвращаются спустя недели или даже месяцы.

Совет: если у найденного кота еще нет микрочипа — установите его. Это значительно ускорит поиск, если ситуация повторится.

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