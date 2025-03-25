Как заработать без образования: топ-5 самых высокооплачиваемых профессий в сфере услуг Подмосковья

Подмосковные таксисты зарабатывают в среднем 118,6 тысяч рублей в месяц, выяснили аналитики «Авито Работы». Результаты исследования доступны интернет-изданию «Подмосковье сегодня». По итогам 2024 года таксисты вошли в топ-5 самых высокооплачиваемых профессий в сфере услуг в Московской области.

Средняя зарплата в вакансиях для новых сотрудников в Подмосковье составляет 79,6 тысяч рублей, независимо от сферы деятельности, отметили в «Авито». Показатель может отличаться от номинальной заработной платы, при расчете которой учитываются премии, бонусы и т.д. Рейтинг самых высокооплачиваемых направлений в сфере услуг возглавляют «Продажи и обслуживание автомобилей» (средняя зарплата — 124,1 тысяч рублей в месяц), «Техническое обслуживание, ремонт техники и оборудования» (122,1 тысячи рублей), «Ремонт и отделка помещений» (118,8 тысяч рублей), «Такси и пассажирские перевозки» (118,6 тысяч рублей), «Доставка, грузоперевозки и логистика» (108,5 тысяч рублей).

Аналитики также нашли актуальные вакансии в сфере услуг в Московской области с самыми высокими зарплатами. Шеф-повар загородного отеля в Новой Купавне может заработать за месяц от 250 тысяч рублей. Под его руководством будут трудиться 50 человек, предполагается работа с графиком 5/2, выходные дни — вторник и среда.

Фото: [ городская доска объявлений ]

Менеджер по продажам выездных услуг строительной спецтехники в Долгопрудном может рассчитывать на оклад 150-300 тысяч рублей в месяц. От кандидата требуется опыт работы в продажах не менее двух лет, навыки работы в программе 1С и права категории B, возможно предоставление служебного автомобиля.

Фото: [ городская доска объявлений ]

Мастер ногтевого сервиса, занимающийся маникюром и педикюром, может заработать 180-220 тысяч рублей в салоне красоты в Одинцовском районе. График работы — 2/2, возможен индивидуальный режим. На собеседовании необходимо предоставить сертификаты об обучении и портфолио работ.

Фото: [ городская доска объявлений ]

До 190 тысяч рублей предлагают за работу курьером по доставке готовой еды на электровелосипеде в Подольске. Заработок складывается из оплаты за доставку каждого заказа и почасовой ставки, за одну смену можно заработать 6 тысяч рублей плюс чаевые и премии в рамках акции «Приведи друга».

Фото: [ городская доска объявлений ]

Специалисты «Авито» рекомендуют внимательно изучать вакансии при поиске работы, а также сравнивать зарплату в объявлении со средней по региону. Перед тем как пойти на собеседование, стоит проверить предприятие на общедоступных ресурсах и изучать отзывы сотрудников о компании. Искать вакансию стоит на крупных джоб-площадках, где объявления проходят модерацию, а работодатели — проверку.

«Надежный работодатель не требует денег с соискателя, поэтому просьба заплатить за вводное обучение, оформление документов, «бронирование» вакансии и прочее — это повод поискать другое место», — заключили эксперты.

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