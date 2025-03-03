Как женщины привлекали богатство 4 марта: народные приметы в Архипов День

Православная церковь 4 марта чтит память апостолов Архипа и Филимона. Символом этого дня является хлеб-каравай, а в народе дату называли Архипов День. Подробнее о святых и поверьях на 4 марта — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Апостолы Архип и Филимон были учениками святого Павла. Филимон был знатным и богатым жителем города Колоссы, а Архип служил в его доме. Оба обратились в христианство благодаря апостолу Павлу и стали проповедниками веры. Филимон прославился своим гостеприимством и милосердием, его дом стал местом собрания христианской общины. Архип, как верный помощник Филимона, активно участвовал в делах церкви.

Их преданность христианству вызвала гнев язычников. Во время одного из языческих праздников, когда христиане собрались на молитву, разъяренная толпа ворвалась в храм и схватила Архипа и Филимона. После жестоких истязаний их предали мученической смерти.

В этот день принято посещать церковь, молиться святым о защите от бед и исцелении болезней. Считается, что 4 марта нужно заниматься уборкой в доме, чтобы вымести из него всю нечисть. Кроме того, чем больше добрых дел будет сделано в течение дня, тем больше счастья будет в году. А женщины привлекали в свою жизнь богатство, готовя как можно больше блюд.

Фото: [ freepik.com ]

Приметы

Тает снег — к половодью;

Луна на небе красная — к сырой, но теплой погоде утром;

Зайцы в лесу норки роют — к снежной буре;

Чем больше женщина приготовила блюд в этот день, тем богаче окажется ее жизнь;

Захворать в этот день — к долгой болезни, а возможно, со смертельным исходом;

Картошка в подвале начала прорастать — весна наступит очень скоро;

Покормить в этот день хлебом птиц — к урожайному году;

На дорогах много ворон и галок — к пасмурной погоде;

Снежные заносы в этот день сулят поздние травы;

Увидеть чайку — скоро лед тронется;

Чем больше добрых дел сделано в этот день, тем больше счастья будет в году;

Если испечь 4 марта каравай, съесть его и выкинуть крошки через спину — год не будешь ни в чем нуждаться;

Нельзя отказывать нуждающимся, иначе отвернется удача;

Нельзя сквернословить и ходить в грязном;

Нельзя голыми руками поднимать упавшую иглу, иначе скоро кто-то сильно ранит словами.

Именины в этот день празднуют: Максим, Федор, Архип, Богдан, Федот, Дмитрий, Евгений, Никита, Макар.

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