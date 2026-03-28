Какие розы точно приживутся в Подмосковье: проверенные сорта и рекомендации

Розы — одни из самых желанных цветов на подмосковных участках, но именно с ними дачники чаще всего разочаровываются: кусты вымерзают, болеют, плохо цветут. Какие сорта реально выдерживают зимы центральной полосы и не требуют «хрустального» ухода, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала флорист Ольга Седова.

Парковые и шраб-розы: крепкий каркас подмосковного сада

По словам эксперта, в условиях Московской области проще всего показывают себя парковые и современные кустовые (шраб) розы.

«Это те розы, которые не нужно укутывать как хризантемы. Они переносят наши зимы с обычным укрытием и при этом стабильно зацветают из года в год», — пояснила Седова.

Флорист отметила, что такие розы обычно образуют крупные, аккуратные кусты, хорошо держат форму и могут служить фоном для всего сада. Многие сорта цветут волнами все лето и не «сыплются» после каждого дождя.

«Для Подмосковья особенно ценны сорта, которые не боятся ни прохладного июня, ни затяжных ливней. Хорошие парковые и шраб-розы не требуют ежедневного присмотра, но при этом выглядят солидно и сад, по сути, „делают“ сами», — добавила она.

Именно такие розы, по словам флориста, стоит выбирать дачникам, которые хотят «много эффекта при разумных усилиях», а не превращать каждую осень и весну в операцию по спасению капризных сортов.

Фото: [ Медиасток.рф ]

Флорибунда и почвопокровные: меньше хлопот, больше цветов

Более компактный, но не менее эффектный вариант для Подмосковья — розы флорибунда и почвопокровные сорта. Они образуют многочисленные соцветия и постоянно наращивают бутоны в течение сезона.

«Флорибунда — хороший выбор для тех, кто хочет букет на каждом кусте. Эти розы цветут не одиночными крупными цветами, а целыми шапками, поэтому клумба выглядит нарядно даже в непогоду», — рассказала Седова.

Флорист подчеркнула, что современные сорта флорибунды и почвопокровных роз обычно отличаются устойчивостью к болезням и более терпимо относятся к перепадам погоды, чем классические чайно-гибридные розы.

«Многим дачникам кажется, что настоящая роза — это один большой идеальный бутон на длинном стебле. Но именно такие сорта у нас чаще всего мерзнут, болеют и разочаровывают. А скромные почвопокровные розы, которые спокойно переносят зиму под снегом, в итоге все лето закрывают землю ковром из цветов», — заметила эксперт.

Седова порекомендовала дачникам, особенно начинающим, ориентироваться не на картинку в каталоге, а на пометку о зимостойкости и устойчивости к болезням именно для средней полосы.

«Если розу изначально выводили с прицелом на более суровый климат, у нее гораздо больше шансов прижиться в подмосковном саду и радовать, а не становиться ежегодным поводом для расстройства», — резюмировала флорист.

