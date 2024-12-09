Какой сегодня православный праздник. Народные приметы на 10 декабря

Православная церковь 10 декабря вспоминает икону Божьей Матери «Знамение», а в народе дату называют Романов день. Подробнее об иконе и народных приметах на этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Икона Божьей Матери «Знамение» занимает особое место в православной традиции. Согласно преданиям, в 12-м веке в городке Вытегре. Святой Сергий Радонежский, проводя время в молитвах и постах, увидел небесное видение — Богородицу, взирающую на него с благословением и милосердием. Икона изображает Пресвятую Богородицу, окруженную небесным светом, с предлежащими ей ангелами. о людях, подчеркивая ее роль как заступницы.

В этот день служатся специальные молебны, читаются акафисты, а также проводятся крестные ходы. Обладая чудодейственной силой, икона «Знамение» исполняет молитвы о здравии, мир и благополучие в семье. Традиционным является освящение воды. Верующие приносят цветы и свечи.

Фото: [ медиасток.рф ]

Приметы

Воробью дружно чирикают — к оттепели;

Нельзя шить, вязать и чинить что-то, чтобы не «зашить» тепло;

Если лес сильно шумит, значит будет оттепель;

Много нагара на лучине — жди холодов;

Багряная заря сулит ветреную погоду;

Плохой приметой считается брать в руки острые предметы в этот день;

Было принято бросать разные монеты, а потом искать их в снегу — маленькая к достатку, а большая к благополучию;

Охотники ходили в это время в лес на поиски сброшенных оленей рогов;

Рыбаки оставались дома, так как приметы гласят, что на Знамение рыба прячется.

Именины в этот день отмечают: Яков, Иван, Николай, Всеволод, Роман, Борис, Гавриил, Федор, Сергей, Алексей.

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