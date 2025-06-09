Калифорния может выйти из состава США: губернатор Ньюсом обвинил Трампа в протестах в Лос-Анджелесе

Штат Калифорния не выйдет из состава США, несмотря на протесты, поскольку правительству региона этого не нужно. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Дмитрий Аграновский.

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в соцсети Х заявил, что президент США Дональд Трамп «спровоцировал кризис и усугубляет ситуацию» в Лос-Анджелесе, где уже несколько дней проходят протесты против массовой депортации мигрантов. Как отметил политолог Аграновский, несмотря на сложность ситуации, штат не сможет выйти из состава американского государства.

«Выход Калифорнии из состава США исключен. Соединенные Штаты формально еще более либеральное и конфедеративное образование, чем Советский Союз. У них больше полномочий, чем в свое время было у республик в СССР. Но Калифорнию никто выпускать не будет. Все эти права существуют только на бумаге», — подчеркнул специалист.

Эксперт отметил, что Калифорния — один из самых радикальных демократических штатов, по этой причине происходит сильное давление на Трампа.

«Сейчас они фрондируют перед Трампом и недовольны его политикой, поэтому пытаются вставлять палки в колеса», — сказал политолог.

Фото: [ сommons.wikimedia/The White House (https://www.flickr.com/people/148748355@N05) ]

При этом такого рода волнения для Калифорнии происходят не в первый раз, отметил специалист: с 29 апреля по 4 мая 1992 года в штате проходил так называемый лос-анджелесский бунт. Тогда начались систематические поджоги зданий, сгорело свыше 5,5 тыс. строений. Для восстановления порядка в Лос-Анджелес было направлено масштабное силовое подкрепление: 10 тыс. военнослужащих Национальной гвардии, 7,3 тыс. сотрудников полиции, 1 тыс. агентов ФБР, 1,9 тыс. шерифов вместе с помощниками, а также отряд морской пехоты численностью 3,3 тыс. человек.

«Лос-Анджелес — сложный город для центральной власти. Штат Калифорния наиболее экономически развит, его ВВП больше абсолютного большинства стран. Но выходить из состава Соединенных Штатов им никто не даст. В этом нет никакого смысла, потому что республиканцы и демократы стабильно сменяют друг друга в США. И следующий президент запросто может быть демократ, и все вопросы решатся сами собой. Сейчас в США идет нормальная политическая борьба, и в ней стороны не гнушаются никакими методами и средствами», — заключил Аграновский.

Ранее стало известно, могут ли президента США отстранить от власти.