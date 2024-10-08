Канье Уэст и Бьянка Цензори действительно разведутся: абьюзивные отношения стали причиной конца звездного брака

Знаменитый исполнитель Канье Уэст рассказал друзьям, что готовится к разводу со своей супругой Бьянкой Цензори. Экстрасенс, таролог Инна Алексеева (Мишина) рассказала , действительно ли противоречивой паре пришел конец или же это обычный пиар-ход.

Эксперт отметила, что в паре действительно есть проблемы, а также изощренное отношение.

«Бьянка какое-то время терпела, но сейчас ее силы закончились, и решение было принято. Это не пиар-ход, все действительно так, как сказал Уэст. Я думаю, что в данном случае паре необходимо обращаться к специалистам, к психологу», — заявила Алексеева.

Для Цензори, продолжила таролог, эти отношения не пиар-ход, а для Канье — вполне возможно.

«Скорее всего, они разведутся. Потому что Уэст долго создавал дискомфорт в отношениях, по факту унижая свою вторую половину и при этом самого себя. Бьянка это понимает, потому в их отношениях нет ни уважения, ни чувств, ни понимания к ней», — добавила эзотерик.

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