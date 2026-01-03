Каникулы в доме-перевертыше: самые необычные загородные комплексы Подмосковья для отдыха этой зимой

Отправиться на конную прогулку, побывать в доме-перевертыше и сварить уху из котелка — для чего еще нужны новогодние каникулы. «Авито Путешествия» составили для интернет-издания «Подмосковье сегодня» топ-7 необычных загородных комплексов Московской области, где можно отдохнуть этой зимой.

Загородный клуб «Лачи»

В 35 км от Москвы находится загородный клуб «Лачи». На территории отеля есть сказочные дома-перевертыши, корпус «Паровоз», где каждый элемент связан с путешествием в мир детства, и спа-комплекс с дровяными банями из архангельской сосны. Зимой гости комплекса могут посмотреть эко-ферму, отправиться на экскурсию в токарную мастерскую или устроить соревнования в лазертаге.

Фото: [ городская доска объявлений ]

Парк-отель Русские Сезоны «Пересвет»

Парк-отель Русские Сезоны «Пересвет» расположен в 20 км от Сергиева Посада. На территории комплекса: рестораны, суши-бар, ирландский паб, боулинг, бильярд, караоке, кинотеатр, «Сафари-парк», спортзал и спа-центр. Кроме того, гости могут искупаться в трех бассейнах, в том числе в крытом подогреваемом с зоной на улице.

Фото: [ городская доска объявлений ]

Отель «Архангельская дача»

Проехав 2 км от центра Звенигорода, можно очутиться на настоящей даче. В отеле представлены восемь квартир с уникальным интерьером и собственной придомовой территорией с камином. Гостям «Архангельской дачи» предлагают различные мастер-классы на выбор: кузнечное дело, хлеб из печи, уха из котелка, гончарное мастерство, столярное дело, рисование на камнях, художественная резьба, живопись. Здесь также можно сходить в баню на дровах и расслабиться в сауне или крытом бассейне.

Фото: [ городская доска объявлений ]

Глемпинг «Дача-вайб»

Еще одно место с дачным уютом недалеко от Москвы — глемпинг «Дача-вайб». Дубльдом находится на берегу Истринского водохранилища. Гостям доступны два комфортабельных коттеджа, на территории глемпинга есть бани, зоны для барбекю и костровые чаши.

Фото: [ городская доска объявлений ]

Отель Horseka resort

Приобщиться к конному спорту можно в отеле Horseka Resort — 40 км от Москвы. Комплекс, расположенный у реки Пруженка, окружен хвойными лесами. Главная фишка отеля — конноспортивный клуб с манежами и тренировками для гостей любого уровня подготовки. В распоряжении постояльцев также есть детский городок с интерактивными игровыми площадками, творческой мастерской и зоофермой, лесные бани с чанами и ледяными купелями, спа-зона, открытый подогреваемый бассейн и бильярд.

Фото: [ городская доска объявлений ]

Эко-фeрмa «Слaвнaя»

В 10 км от исторического центра Коломны находится эко-ферма «Славная». На территории фермы гостей ждут скандинавские домики с панорамными окнами, русская дровяная баня с купелью и, конечно, птицы и животные — обитатели фермы. Рядом со «Славной» также расположен аэродром «Северка», поэтому гости отеля могут отправиться в экскурсионный полет над Коломной.

Фото: [ городская доска объявлений ]

Бутик-отель «Чеховская дача»

Отдохнуть в уединенном месте прямо в лесу можно в бутик-отеле «Чеховская Дача» в 40 км от Москвы. На территории работает ресторан с блюдами русской и европейской кухни. Постояльцы отеля могут сходить в дровяную баню, посетить спа-процедуры и мастер-классы для взрослых. Любители активного отдыха тоже найдут занятие по душе — от прогулки на снегоходах до стрельбы из лука или арбалета в местном тире.

Фото: [ городская доска объявлений ]

Ранее стало известно, как безопасно заменить энергетик по утрам.