Безопасная замена энергетиков: назван доступный напиток, который поможет быстро взбодриться утром

Умеренное потребление зеленого чая поможет взбодриться утром. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил врач-терапевт Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Иван Еременко.

Ранее ученые заявили, что креатин по утрам наполняет энергией. Они назвали креатин «топливом» для уставших клеток: при недосыпе мозг сжигает универсальный источник энергии (АТФ) с невероятной скоростью, а креатин обеспечивает быстрое пополнение «запасов». Врач Еременко подчеркнул, что креатин играет ключевую роль в энергетическом обмене клеток, прежде всего за счет участия в системе быстрого ресинтеза АТФ.

«При дефиците сна, когда нейроны и мышечные клетки расходуют АТФ ускоренными темпами, фосфокреатин служит своеобразным «буфером», позволяя временно поддерживать энергетический баланс», — пояснил эксперт.

Однако специалист подчеркнул, что креатин не устраняет последствия хронического недосыпа, а лишь частично компенсирует энергетический дефицит.

«Говоря о более мягких и безопасных утренних стимуляторах, следует выделить немедикаментозные и нутритивные факторы. К ним относятся умеренное потребление кофеина [кофе или зеленый чай], достаточный уровень витаминов группы B и магния. Существенное значение имеют утренняя гидратация, прием белка на завтрак и воздействие дневного света», — заключил Еременко.

