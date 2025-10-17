Кардиолог Рогачев назвал лекарства, которые убивают ваше сердце

Современная медицина располагает огромным арсеналом лекарственных средств, однако не все из них безопасны для сердца. Некоторые препараты, особенно при длительном или бесконтрольном применении, способны вызывать нарушения ритма, повышать артериальное давление и даже приводить к сердечной недостаточности. Врач-кардиолог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Александр Рогачев назвал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» перечень лекарств, которые губительны для сердца.

Одним из классических примеров лекарств с выраженной кардиотоксичностью, по словам специалиста, являются антрациклины — например, «Доксорубицин».

«При накоплении (высокая суммарная доза) этот препарат может вызывать дилатационную кардиомиопатию и хроническую сердечную недостаточность. Среди антиаритмических средств выделяется "Амидарон". Несмотря на то, что он широко применяется при пороках ритма сердца, следует не забывать, что он способен вызывать также различные побочные эффекты, такие как заболевания легких, щитовидной железы или печени», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Препараты, не относящиеся к онкологии или кардиологии, также могут «убивать сердце» в определенных условиях.

«Так, представители макролидных антибиотиков ("Азитромицин", "Кларитромицин"), согласно данным крупных международных исследований, могут приводить к удлинению интервала QT на электрокардиограмме и повышать риск развития желудочковых аритмий типа "torsades de pointes". Этот эффект особенно выражен у пациентов с исходными нарушениями реполяризации, электролитными расстройствами (гипокалиемией, гипомагниемией) или при совместном приеме других препаратов, влияющих на проводящую систему сердца», — продолжил эксперт.

Не следует забывать и про нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) — например, «Диклофенак» — при длительном применении они могут способствовать росту артериального давления, задержке жидкости и ухудшению функции левого желудочка у пациентов с предрасположенностью, добавил Рогачев.

«Никогда не воспринимайте "безобидные" препараты как полностью безопасные. Даже при назначении антибиотиков, противовоспалительных средств или антиаритмиков необходимо оценивать кардиоваскулярные риски, особенно у пациентов с уже существующими заболеваниями сердца, гипертонией или дисфункцией желудочков. Регулярный мониторинг — ЭКГ, эхокардиография, анализы на маркеры повреждения миокарда — часто является ключом к выявлению ранних признаков токсичности. И, конечно, выбор дозы, минимально эффективная длительность лечения и взвешенный подход к сочетаниям препаратов — залог безопасности для сердца», — заключил врач.

