«Налёт беспилотников». Более 20 БПЛА сбиты в районе Северной стороны и Балаклавы

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили более двадцати беспилотных летательных аппаратов в районе Северной стороны, Севастопольской бухты, Парка Победы, Балаклавы и мыса Фиолент. Военные продолжают отражать атаку Вооруженных сил Украины.

В своем канале в мессенджере «Макс» Развожаев призвал жителей города оставаться в укрытиях. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Накануне ночью украинские подразделения с помощью беспилотников атаковали Музей обороны Севастополя. Погибших и раненых также удалось избежать. Однако значительно пострадала восстановленная копия панорамы Франца Рубо, созданная группой советских живописцев в 1954 году.

Директор музея Михаил Смородкин уточнил, что, согласно записям камер наблюдения, разрушения стали результатом целенаправленного удара, а не последствий работы ПВО.

Ранее сообщалось о том, что Мирошник готов помочь восстановить панораму «Оборона Севастополя».