«Йўлчироқ вместо светофора». В Узбекистане хотят запретить иностранные заимствования

В Узбекистане одобрен законопроект, направленный на очищение государственного языка от иностранных слов.

Вместо привычного «светофора» на дорогах страны теперь будет использоваться термин «йўлчироқ». Помимо этого, замене подлежат такие слова, как «аванс», «пароль» и «отвёртка». Документ приняла Законодательная палата Олий Мажлиса.

В последние годы власти республики последовательно работают над расширением употребления узбекских языковых единиц. Узбекский язык на протяжении своей истории вобрал в себя значительное количество заимствований из арабского, персидского, русского и других языков. В настоящий момент данные элементы планируется привести к единой норме.

Ранее сообщалось о том, что в Узбекистане объявили о скидках на проживание и музеи в праздники.