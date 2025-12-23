Каркаде, сок и черный перец: как с пользой заменить алкоголь на новогоднем столе

Традиционной частью новогоднего стала всегда считалось шампанское, однако не все предпочитают алкоголь во время праздника. Диетолог Анастасия Тараско рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие полезные напитки можно сделать для гостей.

По словам эксперта, заменить в новогоднюю ночь алкоголь и начать год с новых привычек — очень здоровая идея.

«Потому что алкоголь — это нейротоксин. Безопасной дозы алкоголя не существует. И, конечно, причина отравлений, всевозможных осложнений, обострений желудочно-кишечного тракта в новогоднюю ночь связана с избыточным употреблением алкоголя», — пояснила диетолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, продолжила она, алкоголь связан с перееданием на праздники, потому что он не повышает аппетит, а притупляет сытость.

«И мы очень легко не чувствуем насыщения. Очень легко перебираем по количеству и по калориям. Заменить алкогольные напитки несложно, выбор огромный. Можно сделать напитки белого, красного цвета. Основа — это какой-то сок, специи и холодная газированная вода», — поделилась эксперт.

Первый вариант — белый виноградный сок с веточками розмарина. Сок настаивается с веточками несколько часов, а при подаче необходимо залить его холодной сильногазированной водой.

«Второй вариант — это гранатовый сок, несколько миллилитров либо сока лайма, либо свежевыжатого лайма, несколько капель розовой воды. При подаче также заливается холодной газированной водой», — отметила Тараско.

Более фруктовый вариант, продолжила эксперт, это сочетание грушевого сока, имбирного сиропа и лимона.

«Четвертый вариант, например, вишневый сок, чай каркаде и всевозможные специи: гвоздика, черный перец, корица и так далее. Немножко напоминает глинтвейн, но он холодный и более сладкий. Кстати, очень полезный, потому что каркаде содержит витамин С в большом количестве», — рассказала диетолог.

Пятый вариант, который предложила эксперт, это бодрящий напиток, состоящий из крепкого черного чая, виноградного сока — как белого, так и красного, и небольшого количества ванильного сиропа.

«Данные напитки по желанию можно подсластить, например, медом, сиропом или сахаром, сахарозаменителями. Самое главное — ориентироваться на вкусовые предпочтения компании, подавать в красивых бокалах, украшать. Возможно, это какие-то ягоды, цветы, специи. Можно добавить цветной лед или необычной формы какой-нибудь», — заключила диетолог.

Ранее эксперты раскрыли, можно ли есть новогодние салаты утром 1 января.