Можно ли есть новогодние салаты утром 1 января: мнение гастроэнтеролога удивит всех

Новогодние салаты можно есть утром 1 января. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Юлия Сластен. Но в этом вопросе, как отметила эксперт, требуется разумный подход.

Как отметила эксперт, большинство праздничных блюд содержит большое количество жиров, соли и соусов, в частности майонеза, что создает повышенную нагрузку на органы пищеварения после вечернего переедания и употребления алкоголя. Основной риск связан с тем, что ночью процессы переваривания замедляются, а печень и поджелудочная железа продолжают работать в усиленном режиме.

Сластен не запретила есть «прошлогодние» салаты 1 января. Однако врач предупредила, что утренний прием тяжелой пищи, особенно после праздничного застолья, может привести к чувству тошноты, вздутию живота, изжоге, боли в эпигастральной области и обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

«У людей с гастритом, панкреатитом, желчнокаменной болезнью и метаболическими нарушениями возможны более выраженные симптомы. Дополнительную опасность представляет хранение салатов с заправкой при комнатной температуре. Даже при отсутствии видимых изменений в продукте повышается риск бактериального обсеменения и пищевых отравлений. С точки зрения профилактики рекомендуется начинать утро с воды, легкого завтрака и только затем, при хорошем самочувствии, употреблять небольшие порции салатов, предпочтительно без майонеза», — заключила Сластен.

