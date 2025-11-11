Карточки с автографом Овечкина продают на «Авито» в Москве по цене трехкомнатной квартиры — за что такие деньги

После того как Александр Овечкин забил свою рекордную 900-ю шайбу, в России заметно вырос интерес к товарам, связанным с легендарным хоккеистом. По данным Авито, в октябре 2025 года продажи подобных атрибутов увеличились вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года, а цены на них достигли невероятных высот. Так, корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» обнаружил объявление о продаже в столице карточек с автографом спортсмена за 35 млн рублей.

Предлагается лот из трех коллекционных карточек с автографом Александра Овечкина. Две карточки №286 и одна — №444. Продавец предупреждает, что на второй карточке автограф нанесен не полностью из-за глянцевой поверхности, но видны следы, оставленные от давления ручки.

Карточки в отличном состоянии, бережно хранились. Утверждается, что они были подарены лично Овечкиным, когда продавец работал в охране его строящегося дома в Подмосковье.

Фото: [ городская доска объявлений ]

В 2024 году карточка с автографом Александра была продана на аукционе в Америке за 30 млн рублей. После установления рекорда Гретцки их стоимость значительно возросла, особенно с учетом малого тиража предлагаемых карточек. В Москве же за несколько карточек хотят получить 35 млн рублей.

Ранее стало известно, что Буйнову могут запретить выступать на сцене.