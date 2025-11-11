Буйнову могут запретить выступать на сцене: как онкология сказывается на жизни артиста

Народный артист России Александр Буйнов, в возрасте 75 лет, столкнулся с существенными ограничениями в повседневной жизни. Причиной стало противоопухолевое лечение, которое вызывает кожные реакции. С какими трудностями сталкивается Буйнов — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Певцу теперь необходимо строго соблюдать режим, который исключает пребывание на солнце. Помимо этого, ему запрещено использование мыла и иных агрессивных косметических средств, что существенно усложняет уход за кожей. Как сообщает телеграм-канал Mash, ситуация осложняется тем, что Буйнову также нельзя использовать профессиональный грим. В качестве альтернативы разрешено применение только увлажняющих и солнцезащитных кремов, чтобы минимизировать негативное воздействие на кожу и предотвратить усугубление кожных реакций, вызванных лечением.

По словам заслуженного врач РФ, главврача Домодедовской больницы Андрея Осипова, солнечные лучи определенного спектра могут неблагоприятно воздействовать как на кожу здорового человека, так и естественно на кожу пациента с онкологическими заболеваниями.

«Поэтому рекомендуется обычно даже загорать людям до 11 часов утра и после 16 часов вечера, когда солнечные лучи не такие активные и имеют другой спектр», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Помимо этого, косметические средства иногда содержат вещества, которые неблагоприятно влияют и на кожу, и на организм, а также являются токсическими.

«Естественно, как и любому человеку, ему нужно соблюдать режим сна и отдыха, питаться правильно — употреблять здоровую пищу, больше овощей и фруктов, а также исключить физические и психологические нагрузки. Конечно, концерты являются очень большой физической нагрузкой, и психологической», — заключил Осипов.

