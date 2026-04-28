Касперская заявила, что полностью заблокировать VPN технически невозможно

Президент ГК InfoWatch и сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская выступила с резкой критикой попыток ограничить VPN-трафик и работу средств обхода блокировок в России. В своем Telegram-канале она заявила, что подобные меры не только малоэффективны, но и способны ухудшить работу интернета для обычных пользователей.

По ее словам, главная проблема кроется в поведении самих разработчиков. Это технически грамотные люди, которые не будут тратить время на подачу заявок и регистрацию своих VPN-сервисов. Касперская привела показательный пример из практики одной из своих компаний: когда Роскомнадзор ошибочно заблокировал публичный сервис, сотрудники восстановили доступ примерно за двадцать минут, просто настроив обход через VPN. Она убеждена, что так же будут действовать и другие специалисты, которых в стране насчитывается около миллиона. По ее мнению, ими движет не только практическая необходимость, но и «спортивный интерес» преодолевать запреты.

Отдельную проблему, как отметила эксперт, создают зарубежные сервисы, которые блокируют российские IP-адреса. Разработчики вынуждены использовать VPN для доступа к ним, причем часто не корпоративные, а собственные решения. Полностью заблокировать такие соединения, по словам Касперской, технически невозможно: технологии VPN существуют десятилетиями и глубоко встроены в базовые интернет-протоколы. Попытки фильтровать трафик через системы глубокого анализа пакетов (DPI) могут приводить к сбоям и ложным срабатываниям, затрагивая даже обычный HTTPS-трафик.

Касперская также указала на то, что доступ к «разрешенным» VPN сегодня есть лишь у примерно полутора тысяч организаций из нескольких миллионов существующих компаний. В результате, по ее мнению, ограничения бьют по обычным пользователям, включая тех, кто находится за границей и испытывает трудности с доступом к российским сервисам. Резюмируя, она подчеркнула, что вопрос ограничения доступа к контенту носит социальный и политический характер, и попытки решить его исключительно техническими методами лишь провоцируют обратный эффект.