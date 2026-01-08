Кередж в огне: силовики открыли стрельбу по протестующим, перекрывшим улицы

В иранском городе Кередж, прилегающем к столице, в ходе акций протеста произошло резкое обострение. Как сообщает издание Independent Persian, демонстранты перекрыли одну из городских улиц, на что силовые структуры ответили применением огнестрельного оружия.

В социальных сетях активно распространяются неподтвержденные данные о возможном переходе города под контроль протестующих. Также поступают сообщения о продолжающихся акциях в ряде других населенных пунктов страны.

На этом фоне британская газета The Times со ссылкой на свои источники заявляет о существовании «плана Б» у высшего руководства Ирана. По информации издания, верховный лидер Али Хаменеи якобы подготовил схему экстренной эвакуации в Москву на случай, если власти утратят контроль над ситуацией в стране. Утверждается, что план предусматривает его вылет из Тегерана в сопровождении ближайшего окружения. Официальные представители Ирана подобные сообщения не комментируют.