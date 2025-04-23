Киев перечит Вашингтону: Рубио отменил поездку в Лондон после слов Зеленского о Крыме

Вероятность того, что Вашингтон прекратит оказывать военную помощь Киеву, существует, но ее не стоит переоценивать. Для США Украина — актив для торговли с Россией, который должен оставаться в пригодной форме для заключения сделки. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил политолог Дмитрий Аграновский.

Глава Госдепартамента США Марко Рубио отменил поездку в Лондон на встречу по мирному урегулированию конфликта на Украине после высказывания Владимира Зеленского о Крыме, пишет газета The New York Times (NYT). Вашингтон предлагает признать Крым российской территорией, лидер киевского режима отказывается от этого. На фоне разногласий между Белым домом и украинскими властями существует вероятность того, что США прекратят поставки военной помощи ВСУ, однако не стоит переоценивать возможность подобного сценария, считает политолог Аграновский.

«Я не думаю, что американцы в ближайшее время бросят военную поддержку Зеленского. Но, когда Трамп говорил, что конфликт можно завершить за 24 часа или за несколько дней, — это чистая правда. Стоит только американцам реально прекратить военную помощь и поставку разведданных — участь киевского режима будет решена. Поэтому мы наблюдаем некоторое лицемерие со стороны США: одной рукой они за мирный процесс, а другой поддерживают войну», — отметил эксперт.

Фото: [ сommons.wikimedia/PLBechly ]

По его словам, инициатива в разрешении конфликта полностью находится на стороне Вашингтона, потому что Москва уже озвучивала условия, которые оказались довольно щадящими и разумными. Несмотря на то, что Зеленский маловменяемый человек, как и режим в Киеве, продолжил политолог, рычаги влияния у американцев на него есть — не только по-хорошему, но и по-плохому. Отмена визита Рубио в Лондон может быть одним из «плохих» жестов, добавил он.

«Лично Зеленский и киевский режим, безусловно, вызывают у Трампа раздражение. Но раздражение раздражением, а бизнес бизнесом, поэтому не надо все это переоценивать. Трамп не только политик, но и торговец. И он знает, что актив может выглядеть неприятно, но при этом иметь ценность», — подчеркнул Аграновский.

Фото: [ сommons.wikimedia/Official White House Photo ]

Зеленскому лучше всего сдаться и согласиться на разумные условия, выдвигаемые российской стороной, потому что с каждым днем его потери будут расти, а условия Москвы становиться все жестче, заявил эксперт. При этом не все может зависеть от лидера киевского режима, отчасти он заложник системы коллективного Запада, который поставил его на это место.

«Другое дело, что тогда Запад был един, сейчас там есть некоторые расхождения. Некоторые люди уже считают, что все Америка против Европы, а Европа против Америки. Нет, конечно, в случае чего они против нас всегда договорятся, нам порох надо держать сухим. Влияние самого режима Зеленского я бы не стал переоценивать. Мне кажется, что попытка американских партнеров спрятаться за недоговороспособностью Зеленского выглядит довольно смешно. При желании они вполне могут поставить его на место», — заключил политолог.

Ранее стало известно, что Вэнс пригрозил выходом США из переговоров по Украине.