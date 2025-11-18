Киев стирает неугодных: что происходит во власти на Украине — кто запустил коррупционный шторм вокруг Зеленского

Окружение лидера киевского режима Владимира Зеленского советует ему рассмотреть возможность отставки главы офиса президента Украины Андрея Ермака в связи с коррупционным скандалом, пишут украинские СМИ. Но почему вопрос коррупции всплыл на поверхность именно сейчас? Кто стоит за этим расследованием, кому оно понадобилось? Подробнее — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

НАБУ против Зеленского?

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело крупную операцию, направленную на выявление коррупционных схем в энергетическом секторе. Ведомство опубликовало фотографии обнаруженных во время обысков сумок, заполненных пачками иностранной валюты.

По словам депутата Ярослава Железняка, обыски прошли у экс-министра энергетики Украины Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом». Детективы также посетили Тимура Миндича, которого СМИ называют «кошельком» Зеленского, пишут украинские издания. Железняк добавил, что Миндича перед этим оперативно вывезли за пределы Украины.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей, связанных с коррупцией в энергетике. В них фигурируют три человека под разными прозвищами. По данным Железняка, «Карлсон» — это Миндич, «Тенор» — представитель «Энергоатома» Дмитрий Басов, а «Рокет» — советник бывшего министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. На следующий день бюро объявило подозрения семи участникам предполагаемой преступной группы, среди которых и Миндич. В деле также фигурирует бывший вице-премьер Алексей Чернышов.

Галущенко временно отстранили от должности министра юстиции, и Верховной Раде предстоит проголосовать за его отставку, а также за увольнение Светланы Гринчук с поста министра энергетики. Кроме того, Зеленский ввел санкции против Миндича и его основного финансиста Александра Цукермана.

Депутат Ирина Геращенко выразила опасения, что на фоне происходящего Украина может утратить поддержку западных партнеров.

Диктаторы под видом демократов

По данным украинских изданий, в течение последней недели Зеленский провел несколько совещаний, пытаясь найти решение, которое помогло бы стабилизировать ситуацию после выхода расследования о коррупции в сфере энергетики. В обсуждениях участвовали премьер-министр Юлия Свириденко, первый вице-премьер Михаил Федоров и руководитель ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов*. Политолог Дмитрий Аграновский в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» отметил, что для фактически диктаторских режимов, имитирующих демократию, присуще то, что они сопровождаются тотальной коррупцией и разного рода скандалами, как это происходит на Украине.

«С помощью обвинений в коррупции манипулируют Зеленским и его правительством — это излюбленная схема Запада. Этим не упустили случай воспользоваться и оппозиционные партии на Украине. Они тут же потребовали не только всех уволить, в том числе Ермака, но вообще снести вертикаль Зеленского и заменить на свою», — пояснил эксперт.

Однако специалист заверил, что сейчас реальных оснований для отставки Ермака нет.

«Его формально ни в чем не обвиняют, и никакие обвинения официальными структурами не предъявлены. А то, что его обвиняют парламентарии, то у них работа такая: кричать и обвинять», — выразил мнение политолог.

По его словам, деятельность структур по типу НАБУ фактически не осуществляет реальную борьбу с коррупцией, она может служить инструментом для расправы с неугодными, либо для давления на режим Зеленского.

«Подобного рода структуры тоже управляются Западом. Сейчас нужно Зеленского подавить, поэтому сразу коррупционные скандалы активизированы. Если он выполнит требования и уложится в параметры западного управления, то эти коррупционные скандалы сойдут на нет», — заключил Аграновский.

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.