Кипр планирует вступить в НАТО, но это невозможно: причем здесь Турция
Политолог Ярошенко назвал невозможным вступление Кипра в НАТО
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Вступление Кипра в НАТО на данный момент невозможно из-за неурегулированного территориального вопроса, считает политолог Алексей Ярошенко. Эксперт напомнил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о существовании Республики Кипр и Северного Кипра (Турецкая Республика Северного Кипра), непризнанного другими государствами, кроме Турции.
Республика Кипр представила администрации США сценарий своего вступления в НАТО. Действующий глава Белого дома Джо Байден охотно принял этот план. Однако Ярошенко не видит возможности для вступления Кипра в НАТО, пока не урегулирован вопрос с Северным Кипром.
«Урегулирован он будет, только если Турция откажется от признания Северного Кипра. Но Турция этого не сделает. Поэтому, скажем так, это долгосрочный замороженный конфликт и вступление Кипра в НАТО невозможно на данном этапе», — считает политолог.
Ранее английские газеты заявили о недовольстве Китая дружбой России и КНДР.