Китайская фигуристка получила страшную травму, но вернулась на лед и завоевала серебро

Турин-2006 запомнился болельщикам не только триумфом российской пары Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина, но и подвигом китайского дуэта Дань Чжан и Хао Чжан. Спортсмены рискнули исполнить уникальный элемент — четверной выброс сальхов, который никто никогда не делал на соревнованиях.

После короткой программы китайцы уступали россиянам всего четыре балла. Чтобы претендовать на золото, им нужно было сделать невозможное. Пара разогналась, Хао подбросил партнершу почти на трехметровую высоту, но Дань не докрутила пол-оборота. Приземление оказалось чудовищным — девушка рухнула на лед, ноги разъехались в шпагат, и она на скорости врезалась спиной в бортик.

На трибунах разнесся стон, повтор падения показывали на огромных экранах, а фигуристка не могла самостоятельно подняться. Партнер отвез ее на скамейку, программа была прервана. Казалось, об олимпийских медалях можно забыть.

Однако всего через несколько минут, получив медицинскую помощь, Дань Чжан приняла решение, которое потрясло мир.

Фигуристы возобновили программу с того же места и откатали остальные элементы практически безупречно.

Зал в едином порыве встал, приветствуя китайскую пару. Китайская журналистка, освещавшая соревнования, рыдала, а судьи, покоренные мужеством спортсменов, отдали им серебряные награды, позволив обойти даже действующих чемпионов мира Шэнь Сюэ и Чжао Хунбо.

Впоследствии у Дань диагностировали растяжение связок колена, но это не помешало ей залечить травму и успешно выступить на чемпионате мира спустя месяц.

Однако спустя пять лет история обросла скандальными подробностями. Как выяснило агентство Associated Press, китайская пара скрывала свой настоящий возраст на нескольких турнирах. Дань Чжан выступала на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити-2002, когда ей было всего 14 лет, что нарушало возрастной регламент. А Хао Чжан на самом деле родился в 1982 году и не имел права участвовать в юниорском чемпионате мира-2003, где они одержали победу.

