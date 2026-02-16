Володин и Хазе вышли в лидеры после короткой программы на Олимпиаде-2026

Немецкие фигуристы Минерва Хазе и Никита Володин захватили лидерство в парном катании на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. По итогам короткой программы дуэт получил 80,01 балла и занял первое место в промежуточном зачете.

Второй результат показали выступающие за Грузию Анастасия Метелкина и Лука Берулава — 75,46 балла. Замыкают тройку канадцы Лия Перейра и Треннт Мишо с оценкой 74,60.

Судьба олимпийских медалей решится в произвольной программе, которую представят 16 лучших пар. Итоговые позиции определятся по сумме двух прокатов.

